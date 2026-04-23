۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

پس از انتقاد غلام محمدی؛

بخشی از مطالبات کشتی‌گیران خیبر خرم‌آباد پرداخت شد

پس از طرح گلایه‌ها درباره عدم پرداخت حقوق کشتی‌گیران خیبر خرم‌آباد، بخشی از مطالبات معوق این تیم تسویه شد و وعده پرداخت مابقی حقوق در هفته آینده مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد خیبر خرم‌آباد امسال در لیگ برتر با مدیریت غلامرضا محمدی، سرمربی اسبق تیم ملی، شرکت کرد و موفق به کسب عنوان سومی شد. با این حال، کشتی‌گیران این تیم پس از پایان رقابت‌ها و به‌رغم گذشت حدود پنج ماه، هنوز موفق به دریافت کامل مطالبات خود نشده بودند.

در همین راستا، پیش از این غلامرضا محمدی با انتقاد از وضعیت پرداختی‌ها اعلام کرده بود که طبق قوانین لیگ برتر کشتی آزاد، باشگاه‌ها موظف به پرداخت ۳۰ درصد مبلغ قرارداد پیش از آغاز مسابقات، ۴۰ درصد پس از پایان مرحله مقدماتی و ۳۰ درصد باقی‌مانده پس از پایان مسابقات هستند، اما باشگاه خیبر خرم‌آباد به این تعهدات عمل نکرده است.

پس از طرح این موضوعات، بخشی از مطالبات کشتی‌گیران این تیم پرداخت شد. غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این موضوع اظهار کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده، مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد حدود ۲۰ درصد از مطالبات کشتی‌گیران را پرداخت کرده و قرار است مابقی مطالبات نیز در هفته آینده تسویه شود.

سیده فرزانه شریفی

