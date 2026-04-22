به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد خیبر خرم‌آباد امسال در لیگ برتر با مدیریت غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی شرکت کرد و به عنوان سومی دست یافت. محمدی پیگیر وصول مطالبات کشتی‌گیران بوده و حتی سال گذشته یک فقره چک ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از مالک باشگاه خیبر دریافت کرده بود، اما بدقولی‌های مکرر مالک باشگاه باعث شد همان چک هم پاس نشود.

پس از کش و قوس فراوان در نهایت عبدی مالک باشگاه خیبر خرم آباد مجاب شد تا حق و حقوق کشتی‌گیران را پرداخت کند اما هنوز چک‌های او پاس نشده و کشتی‌گیران هنوز به حق و حقوق خود نرسیدند. این در حالی است که آذرماه سال گذشته مسابقات لیگ برتر کشتی برگزار و خیبر خرم آباد هم به عنوان سومی رسید، اما از آن موقع تا به الان که حدودا ۵ ماه می‌گذرد مطالبات کشتی‌گیران هنوز پرداخت نشده است.

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم پرداخت حق و حقوق کشتی‌گیران از سوی باشگاه خیبر خرم آباد گفت: متأسفانه واقعا نمی‌دانم چه بگوییم. برخی می‌گویند در این شرایط باید همه کنار هم باشیم و به یکدیگر کمک کنیم اما متأسفانه برخی افراد به این مسائل اصلا فکر نمی‌کند. من الان چندین ماه است که درگیر حق و حقوق کشتی‌گیران هستم ولی هنوز به نتیجه نرسیدم. اگر همه می‌گویند که باید در این شرایط کنار هم باشیم چرا به فکر کشتی‌گیران نیستند؟ آنها قشر مظلومی هستند که مبلغ قراردادشان هم رقم زیادی نیست اما چندین ماه است که بلاتکلیف هستند.

مدیر فنی تیم خیبر خرم آباد گفت: آذرماه سال گذشته رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد برگزار شد؛ طبق قوانین و مقررات باشگاه باید ۳۰ درصد مبلغ قرارداد کشتی‌گیران را قبل از شروع مسابقات، ۴۰ درصد مبلغ قرارداد را بعد از پایان مرحله مقدماتی و ۳۰ درصد باقی مانده را بعد از پایان مسابقات پرداخت کند. باشگاه خیبر خرم آباد به هیچ یک از این قوانین و مقررات پایبند نبود و از همان حق و حقوق کشتی‌گیران را پرداخت نکرد.

محمدی گفت: اگر بحث انسانیت و همدلی در این شرایط باشد که اصلا حق و حقوق کشتی‌گیران قبل از جنگ تحمیلی بود و اصلا هیچ ربطی به این شرایط نداشت. با وجود اینکه مسابقات آذرماه به پایان رسید اما کشتی‌گیران به حق و حقوق خود نرسیدند و متأسفانه الان هم می‌گویند شرایط جنگی است و باید با آنها کنار بیایم. سوال من این است که مگر حق و حقوق کشتی‌گیران چقدر است که چندین ماه است مالک باشگاه امروز و فردا می‌کند؟ آیا در این شرایط کشتی‌گیران مظلوم باید کنار بیایند؟

مدیر فنی تیم خیبرخرم آباد گفت: بعد از پیگیری‌های مکرر مالک باشگاه دی ماه به ما چک داد که متأسفانه آن هم برگشت خورد. پس از اینکه موضوع را رسانه‌ای کردیم، حدود ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد کشتی‌گیران به صورت نقدی پرداخت شد و مابقی آن در قالب سه فقره چک به ما پرداخت کردند. ضمن اینکه چک‌های مالک باشگاه در سیستم ثبت نمی‌شد و او چک پدر خود را به ما داد. سه فقره چک در تاریخ ۲۶ اسفند، ۳۰ فروردین و ۱۵ اردیبهشت ماه بود که چک‌هایی که در تاریخ ۲۶ اسفند و ۳۰ فروردین صادر شده بود پاس نشد و همگی برگشت خوردند.

وی ادامه داد: وقتی هم از باشگاه پیگیر موضوع می‌شویم مدام امروز و فردا می‌کنند. من وظیفه دارم از حق و حقوق کشتی‌گیران دفاع کنم. واقعا کشتی‌گیران قشر مظلومی هستند که نباید حق آنها پایمال شود. قرارداد آنها برای قبل از جنگ بوده ولی متأسفانه از سوی باشگاه تنها خلف وعده نصیب ما می‌شود. در حال حاضر مالک باشگاه در خارج از کشور است و ما دستمان به هیچ جا نمی‌رسد. البته که شرایط به همین صورت نمی‌ماند و ما هم قانونی پیگیری خواهیم کرد اما امیدوارم آنها هم به این بدقولی پایان بدهند و در این چند روز تکلیف دو چکی که پاس نشده را مشخص کنند. در تیم خیبر خرم آباد افرادی مثل رحمانی و میلاد والی زاده را داشتیم که والی زاده موفق به کسب مدال طلا در قهرمانی آسیا شد. این نفرات آینده کشتی و سرمایه‌های ورزش اول کشور هستند و درست نیست وقتی کشتی گرفتند حق آنها پایمال شود.