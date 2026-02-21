یاری: لیگ کشتی را باید با شرایط خاص برگزار کنیم

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ کشتی در سال آینده با توجه به مسابقات بازی‌های آسیایی و جهانی بحرین گفت: سال آینده با توجه به برگزاری بازی‌های آسیایی و جابجایی تاریخ مسابقات جهانی که تقریباً ۴۰ تا ۴۵ روز عقب افتاده و اوایل آبان برگزار می‌شود برنامه‌ریزی برای لیگ کمی سخت‌تر خواهد بود.

رئیس سازمان لیگ بااشاره به جلسه هم اندیشی برای لیگ ۴۰۵ عنوان کرد: ما جلسه‌ای با افرادی که در لیگ‌های سال‌های گذشته فعال بودند، از جمله مدیران باشگاه‌ها، مربیان و سایر مسئولان برگزار کردیم. برخی از دعوت‌شدگان نتوانستند حضور پیدا کنند، اما برنامه‌های خود را مکتوب ارسال کردند تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف لیگ سال‌های گذشته را بررسی و برنامه‌ریزی مناسبی برای سال آینده داشته باشیم.

وی گفت: هدف ما این است که با توجه به بازه زمانی موجود مسابقات لیگ قبل از شروع مسابقات جهانی برگزار شود؛ حتی تا مرداد یا شهریور، تا بازه زمانی مناسبی برای لیگ داشته باشیم. همچنین لیگ‌های پایه نیز مدنظر هستند و شاید با توجه به شرایط، لیگ‌های تلفیقی داشته باشیم تا نهایت استفاده از زمان موجود شود. حالا نظرات دوستان دریافت شده و در حال بررسی و چکش‌کاری هستند تا به نتیجه نهایی برسیم و دستور اجرایی ابلاغ شود.

یاری در پاسخ به این سوال که منظورش از لیگ تلفیقی چگونه است، عنوان کرد: منظورمان این است که برخی تیم‌ها که در سال گذشته در لیگ دسته اول بودند؛ در قالب یک لیگ دیگر به عنوان لیگ جوانان یا اصلا انجام شود. باید از دو لیگ یک لیگ را برگزار کنیم، البته این موارد همه در قالب پیشنهاد است و هنوز تصمیم‌گیری نکردیم.

وی گفت: با توجه به برگزاری بازی‌های آسیایی در مهر و جهانی در آبان، ما هنوز تاریخی برای برگزاری لیگ اعلام نکردیم. جوانان ما در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در لیگ‌ها فعال هستند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که هم لیگ برگزار شود و هم تیم ملی آسیب نبیند. تقریبا مسابقات از اواخر مرداد آغاز می‌شود و تا نیمه آبان ادامه دارد؛ از اواخر آذرماه سال آینده هم چرخه جدید تیم ملی آغاز می‌شود، بنابراین لیگ باید با در نظر گرفتن این پیک زمانی برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان لیگ گفت: امسال ممکن است شرایط خاصی داشته باشیم و قوانینی را وضع کنیم. به عنوان مثال زمان ورود ملی‌پوشان به لیگ باید مشخص شود تا درگیر باشگاه‌ها نشوند. شاید مجبور شویم قوانینی وضع کنیم که تنها مختص به سال آینده باشد. هدف ما این است که بهترین برنامه ممکن اجرا شود و هم لیگ برگزار شود و هم تیم ملی دچار مشکل نشود. با توجه به شلوغی برنامه‌های تیم ملی در سال آینده برنامه‌ریزی کار سختی است، چون مسابقات دیگر هم باید برگزار کنیم و نباید تداخلی صورت بگیرد.

یاری در مورد بدهی‌های باشگاه‌ها به کشتی‌گیران در لیگ امسال گفت: در حال حاضر باشگاه خیبر هنوز با کشتی‌گیران تسویه نکرده است. البته کل مبلغ بدهی باشگاه مشخص است و یک چک صادر شده، اما آن چک برگشت خورد. برخی از بچه‌ها نگران هستند زیرا درصد کمی از پول خود را دریافت کرده‌اند. با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، این نگرانی‌ها طبیعی است.

وی تأکید کرد: با این حال باشگاه اعلام کرده که پرداخت‌ها انجام خواهد شد. ولی با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است کمی تأخیر داشته باشد. از لحاظ حقوقی نیز پیگیری‌ها در حال انجام است و تماس‌هایی با باشگاه و مدیرعامل برقرار شده است تا منابع لازم برای پرداخت بدهی تأمین شود.

یاری در مورد بدهی‌ باشگاه‌ها در کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ تیمی بدهی قابل توجهی ندارد و طبق توافقات، تمامی پرداخت‌ها انجام شده است. تنها موارد محدود، جرایم کوچک سالیانه و تعهدات داخلی باشگاه‌ها بوده که پرداخت شده و مشکلی باقی نمانده است. البته تیم شهرداری مسجدسلیمان از سال قبل بدهی دارد که برخی آرای خود را ارائه داده است. تعدادی از افراد نیز که زودتر آرای خود را دریافت کرده‌اند، در حال پیگیری از طریق دادگاه حقوقی شهر هستند تا به حق و حقوق خود برسند.