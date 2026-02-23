غلام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به عدم پرداخت حق و حقوق کشتی‌گیران خیبر خرم آباد گفت: متأسفانه با وجود اینکه ما صبوری کردیم و چندین ماه هم هست که از فینال لیگ برتر کشتی آزاد می‌گذرد و ۵۰ روز هم از تاریخ موعد چک خیبر می‌گذرد اما حق و حقوق کشتی‌گیران را پرداخت نکردند. ما هم به دنبال گرفتن حق و حقوق خودمان از طریق قانون هستیم. در حال حاضر در سازمان لیگ هستم و شکایت کردیم.

وی گفت: با رئیس سازمان لیگ و شهرام لرستانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هماهنگ کردم. از فدراسیون کشتی، سازمان لیگ و کمیته انضباطی درخواست دارم پیگیر باشند البته این مدت هم پیگیر بوده‌اند. ما شکایت می‌کنیم تا حق‌وحقوق بچه‌ها را بگیریم.

مدیرفنی تیم خیبر خرم آباد گفت: بچه های کشتی مظلوم هستند و باید با آنها تسویه می‌کردند اما متأسفانه بدقولی کردند.کل حق و حقوق کشتی‌گیران به اندازه یک بازیکن درجه دوم فوتبال نیست اما از همین هم دریغ کردند و کشتی‌گیران الان چندین ماه است که منتظر هستند. من وظیفه‌ام است که از حق و حقوق کشتی‌گیران دفاع کنم، متأسفانه مالک باشگاه هم الان ایران نیست و چندین ماه است که ما منتظر هستیم که حق و حقوق کشتی‌گیران را پرداخت کنند اما مدام امروز و فردا می‌کنند. صد در صد کارهای شکایت را انجام می‌دهیم. در این مدت هم اگر صبوری کردیم به این خاطر بود که قصد نداشتیم کار به شکایت برسد و هدفمان این بود که موضوع هر چه سریعتر جمع شود.

محمدی تأکید کرد: تعداد کمی از کشتی‌گیران تنها ۱۰ درصد مبلغ قرارداد خود را دریافت کردند و بقیه صفر درصد دریافتی داشتند. ۸۰ درصد کشتی‌گیران هم زیر یک میلیارد قرارداد داشتند. واقعا این درست نبود که برای این مبلغ کشتی‌گیران تا این اندازه در مضیقه قرار بگیرند. به هر حال شرایط اقتصادی برای هیچ کس خوب نیست اما کشتی‌گیران سه ماه است که صبوری کردند. تمامی این کشتی‌گیران با دل و جان کشتی گرفتند در حالی که ما کشتی‌گیر خارجی یا ملی‌پوش هم نداشتیم. در نهایت هم به عنوان سومی رسیدیم، آیا انصاف است که حق و حقوق کشتی‌گیران داده نشود؟ خوشبختانه مبالغ در فدراسیون ثبت شده و حتماً بچه‌ها به حق‌وحقوق خود می‌رسند.