به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آمادهسازی هرچه بهتر ملیپوشان برای حضور در رقابتهای پیشرو در ناگویا و سنگال، اردوی تیم ملی جوانان و بزرگسالان از چهارم تا بیستوپنجم اسفندماه در تهران برگزار میشود. این اردو در ساختمان شماره یک ورزشگاه آزادی پیگیری خواهد شد و ملیپوشان زیر نظر کادر فنی برنامههای فشرده تمرینی خود را دنبال میکنند.
هدایت تیم ملی بر عهده رشاد ممدف است و ایوب رستمی و احسان بهرامیان به عنوان مربی وی را همراهی میکنند. همچنین سرپرستی تیم بر عهده مهدی خوشی است.
اسامی دعوتشدگان به این اردو به شرح زیر است:
امیرعباس چوپان (تهران)، علیرضا نیکسرشت، علی پرهیزگار، الیاس پرهیزگار، امیرحسین شهیدی، محمد پوریا بنائیان، حسین بخشی، محمدحسین یاقوتی، سبحان حکیمی، محمدمهدی پیرزه (خراسان رضوی)، حافظ ایزانلو، امیرحسین ولیزاده، یونس شعبانی (خراسان شمالی)، ابوالفضل محمودی (مرکزی)، ابوالفضل پرویزی، محمدمهدی علمی، نیما خدابنده (البرز)، امیرعباس موحد (لرستان)، رضا میشمست (بوشهر)، ابوالفضل بحرآبادی (مازندران)، محمدامین اشرفی و ابوالفضل محبی (قم).
این اردو با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی ملیپوشان و هماهنگی بیشتر ترکیب تیم برای حضور قدرتمند در میادین بینالمللی برگزار میشود.
