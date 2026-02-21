۸۰ میلیارد تومان برای توسعه کشاورزی ایوان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی ظهر شنبه در جمع مردم شهرستان ایوان با انتقاد شدید از شیوه تخصیص بودجههای محدود و پراکنده، تأکید کرد: توسعه شهرستان ایوان بدون تزریق اعتبارات قابل توجه و هدفمند امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ریشهدار بودن چالشهای زیرساختی در حوزههای عمرانی، کشاورزی، سلامت و آموزش، بیان کرد: وقتی پایهها و زیرساختهای توسعه فراهم نباشد، هر میزان اعتباری که تخصیص یابد، صرفاً در چالههای موجود فرو میرود و اثربخشی لازم را ندارد.
نماینده ایلام با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی منطقه، از تخصیص حدود ۸۰ میلیارد تومان برای توسعه باغات، راههای بین مزارع، کانالهای کشاورزی و زیرساختهای این بخش خبر داد.
فلاحی توسعه اورژانس ایوان، احداث مرکز فوریتهای زرنه با مشارکت خیرین و در دست ساخت بودن مرکز فوریتهای روان را از جمله دستاوردهای پس از سال ۱۳۹۹ عنوان کرد و افزود:مرکز جامع سلامت شهرستان در آستانه کلنگزنی قرار دارد و دانشکده پرستاری ایوان نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی از امضای دو قرارداد بزرگ به ارزش کلی ۱۸۴ میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد: سهم آسفالت شهر ایوان ۴۰ میلیارد تومان و سهم شهر زرنه ۱۲ میلیارد تومان است.
فلاحی در خصوص پروژه حیاتی مسیر ایوان - اسلامآباد غرب، اظهار داشت که برای تکمیل این مسیر به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که اعتبار مصوب اولیه آن در زمان اخذ ماده ۲۳، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین از جانمایی زمین ۱۵۰۰ متری برای احداث مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ مجوز احداث درمانگاه تأمین اجتماعی خبر داد.
