راهنمای برگزاری آزمون MHLE سال ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهنمای برگزاری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

آزمون MHLE (مخفف Ministry of Health Language Exam) یک آزمون استاندارد سنجش مهارت زبان انگلیسی در حوزه علوم پزشکی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و زیر نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت طراحی و برگزار می‌شود.

هدف اصلی این آزمون، ارزیابی میزان تسلط و مهارت کاربردی زبان انگلیسی داوطلبان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تخصصی و Ph.D دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی و متقاضیان ارتقای اعضای هیأت علمی است.

اهداف و ضرورت برگزاری آزمون

بر اساس اعلام معاونت آموزشی، مهم‌ترین اهداف برگزاری آزمون MHLE عبارت‌اند از:

ارزیابی استاندارد دانش و مهارت زبان انگلیسی دانشجویان و داوطلبان مقاطع تحصیلات تکمیلی و تخصصی

اطمینان از توانایی مطالعه منابع و مقالات تخصصی و ارائه مطالب علمی به زبان انگلیسی

ایجاد معیار یکپارچه برای سنجش مهارت زبان داوطلبان تحصیلات تکمیلی

کمک به فرآیند گزینش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

آزمون MHLE به‌عنوان یکی از معیارهای معتبر سنجش مهارت زبان انگلیسی در حوزه علوم پزشکی کشور، نقش مهمی در ارزیابی توان علمی داوطلبان و ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایفا می‌کند. قابل ذکر است که این آزمون نمره منفی ندارد.

زمان‌بندی برگزاری آزمون MHLE در سال ۱۴۰۵

آزمون MHLE در سال ۱۴۰۵ در شش نوبت برگزار خواهد شد.

دوره هشتاد و چهارم: ثبت‌نام از ساعت ۱۲ روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ روز ۹ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد. توزیع کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ انجام می‌شود و آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. کارنامه این دوره نیز ساعت ۱۲ روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر می‌شود.

دوره هشتاد و پنجم: ثبت‌نام از ساعت ۱۲ روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۲ روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ توزیع می‌شود. آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شده و کارنامه در ساعت ۱۲ روز ۷ تیر ۱۴۰۵ منتشر می‌شود.

دوره هشتاد و ششم: ثبت‌نام از ساعت ۱۲ روز ۱۴ تیر ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۲ روز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ادامه دارد. توزیع کارت از ساعت ۱۲ روز ۶ مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و نتایج در ساعت ۱۲ روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

دوره هشتاد و هفتم: ثبت‌نام از ساعت ۱۲ روز ۲ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۲ روز ۱ مهر ۱۴۰۵ ادامه می‌یابد. کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۷ مهر ۱۴۰۵ در دسترس خواهد بود. آزمون ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۹ مهر ۱۴۰۵ برگزار شده و کارنامه در ساعت ۱۲ روز ۱۹ مهر ۱۴۰۵ منتشر می‌شود.

دوره هشتاد و هشتم: ثبت‌نام از ساعت ۱۲ روز ۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۲ روز ۴ آذر ۱۴۰۵ ادامه دارد. کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۱۰ آذر ۱۴۰۵ توزیع می‌شود. آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۱۲ آذر ۱۴۰۵ برگزار شده و کارنامه ساعت ۱۲ روز ۲۲ آذر ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

دوره هشتاد و نهم: ثبت‌نام از ساعت ۱۲ روز ۲۹ آذر ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۲ روز ۲۳ دی ۱۴۰۵ ادامه دارد. کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۲۹ دی ۱۴۰۵ توزیع می‌شود. آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۱ بهمن ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و کارنامه این دوره در ساعت ۱۲ روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است که تاریخ‌های اعلام‌شده برای پایان ثبت‌نام قطعی نیست و در صورت تکمیل ظرفیت هر حوزه، ثبت‌نام آن حوزه پیش از موعد مقرر متوقف می‌شود. همراه داشتن کارت ورود به جلسه و مدرک شناسایی معتبر برای حضور در جلسه آزمون الزامی است.

