به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: تاریخ برگزاری هجدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی این دانشگاه به دلیل بروز اختلال در زیرساخت های سامانه بهستان تغییر کرده است.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم آزمون زبان بسندگی می‌رساند، به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه ثبت‌نام آزمون بسندگی (بهستان)، زمان برگزاری آزمون به مدت یک هفته به تعویق افتاد.

آزمون بسندگی روز پنجشنبه، ۱۴ اسفند ماه، ساعت ۰۹:۰۰ صبح برگزار خواهد شد.

لذا، در صورت رفع مشکل سیستم، دانشجویان می‌توانند تا پایان روز یکشنبه، ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود اقدام نمایند. همچنین، کارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه، ۱۳ اسفند ماه قابل دریافت خواهد بود.