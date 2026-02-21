استاندار البرز: البرز رتبه اول باسوادی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که روز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با بررسی مسائل مختلف حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، از خانواده بزرگ آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و گفت: بیش از ۵۶ درصد کارکنان دولت در استان را معلمان تشکیل می‌دهند که نقش بی‌بدیلی در پیشرفت جامعه دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم فرهنگیان افزود: در این جلسه مصوب شد هر آنچه در توان استان است برای ارتقای خدمات‌رسانی، حمایت و قدردانی از معلمان به کار گرفته شود و طرح‌های پیشنهادی در این زمینه در جلسات آینده بررسی و تصویب شود.

عبداللهی با اشاره به جایگاه ممتاز البرز در شاخص باسوادی اظهار کرد: استان البرز با نرخ باسوادی ۹۹.۵۶ درصد در میان ۳۱ استان کشور رتبه اول را دارد که این موفقیت حاصل تلاش معلمان، آموزگاران و تمامی فعالان حوزه تعلیم و تربیت است.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود به روند توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۰ مدرسه در سطح استان در دست ساخت است که تا پایان سال بیش از ۲۰ مدرسه به بهره‌برداری خواهد رسید. این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد و جلسات قرارگاه مدرسه‌سازی به شکل منظم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته سرانه آموزشی استان برای هر دانش‌آموز ۲ مترمربع بود که اکنون به ۴ مترمربع رسیده است؛ با توجه به جمعیت حدود ۵۲۰ هزار دانش‌آموزی البرز، این افزایش سرانه به معنای احداث متراژ قابل توجهی فضای آموزشی جدید در استان است.

عبداللهی با بیان اینکه میانگین سرانه آموزشی کشور حدود ۵.۵ متر مربع برای هر دانش‌آموز است، تصریح کرد: تلاش ما این است که با اجرای مصوبات و تکمیل پروژه‌های در دست ساخت، سرانه آموزشی البرز نیز به میانگین کشوری برسد.

وی همچنین با اشاره به استفاده دوشیفته از برخی مدارس گفت: هدف‌گذاری ما این است که با افزایش فضاهای آموزشی، بخش عمده مدارس استان به تک‌شیفته تبدیل شوند تا کیفیت آموزش ارتقا یابد.

استاندار البرز در پایان به موضوع توسعه مدارس فنی‌وحرفه‌ای و توانمندسازی دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: تقویت مهارت‌آموزی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود مؤثر به بازار کار از اولویت‌های شورای آموزش و پرورش استان است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.