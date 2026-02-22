کیفرخواست به معنای محکومیت است؟

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود از صدور ۸ هزار و ۸۸۴ کیفرخواست خبر داد؛ بلفاصله این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که آیا صدور کیفرخواست به معنای محکومیت قطعی افراد است؟ عددی که ممکن است برای افکار عمومی با «حکم محکومیت» اشتباه گرفته شود، در حالی‌ که از نظر حقوقی این دو مرحله کاملاً متفاوت‌اند.

امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تفاوت این دو مفهوم پرداخت و با اشاره به اینکه در فضای رسانه‌ای گاهی میان «کیفرخواست» و «حکم محکومیت» خلط می‌شود، اظهار کرد: کیفرخواست در واقع تصمیم دادستان پس از پایان تحقیقات مقدماتی است. به این معنا که دادسرا تشخیص داده دلایل کافی برای طرح اتهام وجود دارد و پرونده باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: صدور کیفرخواست به هیچ‌وجه به معنای مجرم شناخته شدن فرد نیست. در این مرحله هنوز دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشده و قاضی رأیی صادر نکرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و قاضی با برگزاری جلسه رسیدگی، استماع دفاعیات متهم و وکیل او و بررسی ادله، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. این تصمیم می‌تواند صدور حکم محکومیت یا حتی برائت باشد.

وی با تأکید بر اصل برائت در نظام حقوقی کشور تصریح کرد: تا زمانی که حکم قطعی دادگاه صادر نشود، هیچ فردی از نظر قانونی مجرم محسوب نمی‌شود. بنابراین اعلام آمار کیفرخواست‌ها صرفاً نشان‌دهنده ورود پرونده‌ها به مرحله رسیدگی قضایی است، نه تعیین تکلیف نهایی آن‌ها.

سلیمانی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی این مفاهیم می‌تواند به ارتقای سواد حقوقی جامعه کمک کند و از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست جلوگیری نماید.