سید علیرضا سجادی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک تیم تخصصی چک و خنثی از نیروهای مسلح فردا پیش از ظهر در محدوده جاده میانی شهرستان دیر عملیات خنثی‌سازی یک پرتابه کشف‌شده را انجام خواهند داد.

وی افزود: این عملیات با هدف ایمن‌سازی کامل منطقه و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی انجام می‌شود و تمامی اقدامات با رعایت کامل ملاحظات ایمنی صورت خواهد گرفت.

فرماندار دیر گفت: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در زمان اجرای عملیات وجود دارد.

وی از مردم شریف شهرستان دیر خواست در صورت شنیدن صدای انفجار در محدوده جاده میانی نگرانی نداشته باشند، چرا که این صدا ناشی از عملیات کنترل‌شده خنثی‌سازی توسط تیم‌های تخصصی نیروهای مسلح خواهد بود.

فرماندار شهرستان دیر در پایان از همراهی و همکاری شهروندان قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی لازم به منظور آگاهی و آرامش خاطر مردم انجام شده است.