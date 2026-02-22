وحید پورحضرت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در هر ۱۴۰ روستای دارای شرایط تشکیل شورای اسلامی در شهرستان رودبار، شمار داوطلبان به حد نصاب قانونی رسیده است.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی ثبتنامکنندگان افزود: از مجموع ۸۸۶ داوطلب، ۸۴۱ نفر معادل ۹۴ درصد را آقایان و ۴۵ نفر معادل ۶ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
رئیس ستاد انتخابات رودبار با بیان اینکه ۱۳۸ روستای این شهرستان دارای شورای سهنفره هستند، ادامه داد: دو روستا نیز به دلیل جمعیت بالای یکهزار و ۵۰۰ نفر، شورای پنجنفره خواهند داشت.
پورحضرت در تشریح آمار ثبتنام به تفکیک بخشها گفت: در روستاهای بخش مرکزی ۲۰۰ نفر، بخش رحمآباد و بلوکات ۳۳۲ نفر، بخش خورگام ۱۷۴ نفر، بخش عمارلو ۱۳۵ نفر و بخش لوشان ۴۵ نفر نامنویسی کردهاند.
وی با اشاره به شرایط برگزاری انتخابات شوراهای روستایی تصریح کرد: در روستاهایی که حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت داشته باشند، انتخابات شورای اسلامی روستا برگزار میشود.
فرماندار رودبار در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت آگاهانه شهروندان در انتخابات شوراها گفت: شوراها پایهایترین شکل مردمسالاری محلی هستند و تصمیمات آنها به طور مستقیم بر سرنوشت روستاها اثر میگذارد. انتخاب افراد شایسته و آگاه میتواند در ارتقای کیفیت خدمات عمومی، نظارت بر عملکرد دهیاریها و مدیریت بهینه منابع روستایی نقش مهمی ایفا کند.
گفتنی است؛ انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشتماه همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
