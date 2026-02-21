تفسیر آیه ۲۶۸ سوره بقره از زبان امام جمعه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر شنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم که به مناسبت سوم ماه مبارک رمضان برگزار شد، با استناد به آیه ۲۶۸ سوره بقره، به تشریح تفاوت وعده‌های الهی و وسوسه‌های شیطانی پرداخت.

وی گفت: آیه شریفه مورد بحث (﴿الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ...﴾) بیان می‌کند که شیطان انسان را از تهیدستی می‌ترساند و او را به بخل و خودداری از انفاق (فحشا به معنای عام آن) امر می‌کند، در حالی که خداوند متعال وعده آمرزش و فزونی روزی می‌دهد.

حجت الاسلام کریمی‌تبار در شرح نکات تفسیری این آیه، به سخنان مفسرانی چون علامه طباطبایی اشاره کرد که «فحشا» در این آیه شامل بخل و اجتناب از انفاق نیز می‌شود.

وی تأکید کرد: انسانی که از انفاق کردن به خاطر ترس از فقر خودداری می‌کند، عملاً به سخن شیطان گوش داده و وعده خداوند متعال را نادیده گرفته است.

امام جمعه ایلام با برقراری ارتباط میان مفهوم قرآنی و شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی و به ویژه شیطان بزرگ آمریکا با تحریم‌ها، همان کار شیطان را انجام می‌دهند. استکبار جهانی با تحریم ملت ما را در مقاومت کردن با وعده فقر می‌ترساند.

نماینده ولی فقیه، اولین خاصیت بخشش را بازگشت خیر به خود فرد دانست، چرا که طرف معامله خداست و وعده او تخلف‌ناپذیر است.

وی با تأکید بر اهمیت روحیه انفاق، هرچند از اندکِ دارایی باشد، مواردی را به عنوان مصادیق دوری از وعده فقر شیطان از جمله آسان‌گیری در ازدواج و فرزندآوری،دادن افطاری ساده، حتی با چند دانه خرما،پرهیز از تبدیل سرمایه به ارزهای خارجی (دلار و طلا) برای حل مسائل اقتصادی کشور و بازگرداندن آن‌ها به عرصه زندگی اقتصادی برشمرد.