به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل انتقال خون استان البرز با بیان اینکه در ابتدای ماه رمضان مراجعات کاهش می‌یابد گفت: نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی هیچ‌گاه کاهش پیدا نمی‌کند و روند درمان آنان به‌صورت پیوسته ادامه دارد.

میری گفت: بیشتر روزه داران نذر اهدای خون را در شب‌های قدر و شب شهادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) ادا می کنن که موجب می‌شود در ۲۰ روز نخست ماه مبارک رمضان، میزان اهدای خون در مقایسه با مصرف آن با افت چشمگیری مواجه شود.

وی افزود: افرادی که توانایی اهدای خون در شب‌های احیا را دارند، در سایر روزها و شب‌های ماه مبارک رمضان نیز می‌توانند این کار ارزشمند را انجام دهند. محدود نکردن نذر اهدای خون به چند شب خاص، ضمن کمک به مدیریت ذخایر خونی، از نظر معنوی نیز زمانی که نیاز بیشتر است، ارزش و اثرگذاری مضاعفی خواهد داشت.

مدیرکل انتقال خون البرز همچنین به تمهیدات اندیشیده‌شده برای رفاه حال روزه‌داران اشاره کرد و گفت: پایگاه مرکزی انتقال خون واقع در چهارراه گلزار غربی، روزهای شنبه تا پنجشنبه در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳.۳۰ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۲.۳۰ فعال است. پایگاه توحید نیز در همین روزها از ساعت ۸ تا ۱۳ پذیرای داوطلبان اهدای خون است.

وی بیان کرد: طی ۱۰ ماهه امسال، ۶۲ هزار و ۷۴۶ نفر به پایگاه‌های انتقال خون استان البرز مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۵۴ هزار و ۳۷۶ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.