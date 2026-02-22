آزادی ۶۷ زندانی جرایم غیرعمد ناتوان از پرداخت بدهی در گیلان

سرهنگ مهدی نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مأموریت‌های سازمان بسیج حقوقدانان اظهار کرد: ارائه خدمات حقوقی و قضایی به عموم مردم و تسهیل دسترسی آنان به دستگاه قضایی از مهم‌ترین اهداف این سازمان است.

وی با بیان اینکه ۲۶ کانون تخصصی بسیج حقوقدانان در استان فعال است، افزود: از این تعداد، ۱۸ کانون در شهرستان‌ها و ۸ کانون در مرکز استان فعالیت دارند و در حوزه‌های ارتقای سواد حقوقی، معاضدت قضایی و اجرای برنامه‌های جهادی نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه ارتقای آگاهی حقوقی جامعه مؤثرترین راهکار پیشگیری از جرم است، تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی با محوریت «حقوق‌یاران» و با همکاری اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌ها، مدارس و مساجد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات معاضدت قضایی بیان کرد: وکلای بسیجی در مساجد، بقاع متبرکه و میزهای خدمت، مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند و در مواردی نیز وکالت رایگان بر عهده می‌گیرند. همچنین گروه‌های جهادی حقوقی به خانواده‌ها و زندانیان خدمات حمایتی ارائه می‌کنند.

کمک ۳ میلیارد تومانی خیرین برای آزادی زندانیان

نباتی با اشاره به نقش خیرین در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: فرآیند آزادی زندانیان معسر از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در مجموع بیش از ۳ میلیارد تومان از محل کمک‌های خیرین و گروه‌های جهادی برای آزادی زندانیان و جلب رضایت شاکیان هزینه شده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال، ۳۶ نفر (همگی مرد) و در نیمه دوم سال نیز ۳۱ نفر شامل ۱۵ مرد و ۷ زن در مناسبت‌هایی همچون هفته بسیج و دهه فجر آزاد شدند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سپاه قدس گیلان با اشاره به فعالیت‌های حمایتی در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: علاوه بر پیگیری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه، بسته‌های معیشتی نیز برای خانواده‌های زندانیان معسر تهیه و توزیع می‌شود.

وی همچنین از برگزاری رویداد ملی «بررسی و اصلاح رویه‌های فسادآور» خبر داد و گفت: این رویداد که طی دو سال گذشته طراحی شده بود، به دلیل شرایط کشور به سال آینده موکول شد.

نباتی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۶۰ مقاله به دبیرخانه ملی این رویداد که در گیلان مستقر است ارسال شده، خاطرنشان کرد: این برنامه ابتکار استان گیلان بوده و توسعه منطقه‌ای آن در حوزه کشورهای خلیج فارس نیز در دستور کار قرار دارد.