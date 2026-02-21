۱۵۰ مسجد آذربایجان غربی میزبان محفل انس با قرآن ومراسم جمع خوانی است

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه های ماه مبارک رمضان و برنامه قرار همدلی با محوریت جمع خوانی قرآن کریم برنامه ریزی شده است که باحضور مردم و فعالیت اعضای کانون‌های مساجد در ۱۰۰ مسجد استان برگزار می‌شود.

افزود: همچنین به مناسبت این ایام مبارک برگزاری محافل انس با قران کریم در ۵۰ مسجد استان برنامه ریزی شده است و با برگزاری افطاری ساده در مساجد بعد از نماز مغرب و عشا از روزه داران پذیرایی می‌شود.

وی از اجرای برنامه مشترک با بهزیستی به مناسبت ماه رمضان خبرداد و افزود: این برنامه با مشارکت کانون‌های مساجد و مراکز مثبت زندگی اجرا می‌شود و در قالب آن اجرای برنامه‌های امداد محله و کمک مومنانه در محلات استان در نظر گرفته شده است.

مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی گفت: ۱۴۰۵ کانون در مساحد استان فعال است که بیش از ۱۰۶ هزار نفر در آنها عضو هستند.