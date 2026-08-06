به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالباسط قره‌باش شامگاه چهارشنبه در محفلانس با قرآن کریم که به مناسبت گرامیداشت شهادت قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و شهدای جنگ تحمیلی در مسجد بلال شهر اینچه‌برون برگزار شد نیز با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در اقتدار امت اسلامی، اظهار کرد: قانون اساسی حقیقی مسلمانان، قرآن کریم است و سیره پیامبر اکرم(ص) بهترین الگوی زندگی برای دستیابی به سعادت و رستگاری به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از قاریان و برگزارکنندگان این محفل قرآنی افزود: ایران اسلامی با تمسک به آموزه‌های قرآن، فرهنگ ایثار و روحیه وحدت، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان مسلمانان خاطرنشان کرد: کمک به یکدیگر، همدلی و تقویت وحدت اسلامی از مهم‌ترین آموزه‌های قرآن کریم است و ترویج این فرهنگ، زمینه‌ساز اقتدار و پیشرفت جامعه اسلامی خواهد بود.

در ادامه آخوند مدد هوشمند با بیان اینکه جامعه اسلامی باید در همه حال با قرآن کریم مأنوس باشد، اظهار کرد: محور همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های جامعه باید کلام وحی و سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) باشد؛ چرا که عزت، وحدت و پیشرفت امت اسلامی در پرتو تمسک به قرآن کریم حاصل می‌شود.

وی افزود: موفقیت مسلمانان در عرصه‌های مختلف، در گرو عمل به آموزه‌های قرآنی است و همه وظیفه دارند با تعمیق ارتباط خود با قرآن، این تعالیم الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرند.

امام جمعه اینچه‌برون با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت را نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: برگزاری مراسم‌های یادبود در مساجد و مناطق مختلف، بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی و انقلابی است.