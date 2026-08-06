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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۸

قره‌باش: اقتدار ایران اسلامی ریشه در فرهنگ قرآن و ایثار دارد

قره‌باش: اقتدار ایران اسلامی ریشه در فرهنگ قرآن و ایثار دارد

گرگان- مسئول شعبه گنبد مرکز اسلامی گلستان گفت: ایران اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم، فرهنگ ایثار و همدلی، مسیر عزت و اقتدار را با استحکام ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالباسط قره‌باش شامگاه چهارشنبه در محفلانس با قرآن کریم که به مناسبت گرامیداشت شهادت قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و شهدای جنگ تحمیلی در مسجد بلال شهر اینچه‌برون برگزار شد نیز با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در اقتدار امت اسلامی، اظهار کرد: قانون اساسی حقیقی مسلمانان، قرآن کریم است و سیره پیامبر اکرم(ص) بهترین الگوی زندگی برای دستیابی به سعادت و رستگاری به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از قاریان و برگزارکنندگان این محفل قرآنی افزود: ایران اسلامی با تمسک به آموزه‌های قرآن، فرهنگ ایثار و روحیه وحدت، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان مسلمانان خاطرنشان کرد: کمک به یکدیگر، همدلی و تقویت وحدت اسلامی از مهم‌ترین آموزه‌های قرآن کریم است و ترویج این فرهنگ، زمینه‌ساز اقتدار و پیشرفت جامعه اسلامی خواهد بود.

در ادامه آخوند مدد هوشمند با بیان اینکه جامعه اسلامی باید در همه حال با قرآن کریم مأنوس باشد، اظهار کرد: محور همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های جامعه باید کلام وحی و سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) باشد؛ چرا که عزت، وحدت و پیشرفت امت اسلامی در پرتو تمسک به قرآن کریم حاصل می‌شود.

وی افزود: موفقیت مسلمانان در عرصه‌های مختلف، در گرو عمل به آموزه‌های قرآنی است و همه وظیفه دارند با تعمیق ارتباط خود با قرآن، این تعالیم الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرند.

امام جمعه اینچه‌برون با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت را نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: برگزاری مراسم‌های یادبود در مساجد و مناطق مختلف، بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی و انقلابی است.

کد مطلب 6909537

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