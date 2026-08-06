غراوی: محافل قرآنی، سنگر بصیرت، وحدت و تداوم راه رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند کمال غراوی شامگاه چهارشنبه در محفل انس با قرآن کریم که به مناسبت گرامیداشت شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و شهدای جنگ تحمیلی در مسجد بلال شهر اینچه‌برون برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری محافل قرآنی، علاوه بر ترویج فرهنگ قرآن، نقش مهمی در تقویت همبستگی، آگاهی و بصیرت جامعه اسلامی دارد و می‌تواند الگویی ارزشمند برای نسل جوان باشد.

وی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: ملت ایران مردمی مؤمن، انقلابی، ولایت‌مدار و همراه نظام اسلامی هستند و مسئولان نیز باید با اهتمام بیشتری به مطالبات و نیازهای مردم، به‌ویژه در مناطق مرزی و انقلابی، رسیدگی کنند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید، گفت: ایمان راسخ، عمل به آموزه‌های الهی و تمسک به قرآن کریم از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که موجب تقویت وحدت، عزت و اقتدار امت اسلامی شد و امروز نیز ادامه این مسیر نیازمند پایبندی به همان ارزش‌هاست.

غراوی با تأکید بر اینکه عمل به دستورات قرآن وظیفه همگانی است، گفت: همه مسلمانان باید در مسیر عمل به تعالیم الهی گام بردارند و با تکریم علما و بزرگان دینی، آنان را الگوی زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم ایران با گذشت بیش از ۱۵۰ شب همچنان با حضور خود، پایبندی به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند و این حضور، نماد استقامت و وفاداری ملت است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش وحدت در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، خاطرنشان کرد: هرچه انسجام و همدلی در جامعه اسلامی تقویت شود، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام‌تر خواهند ماند و استمرار عزت و اقتدار کشور نیز در گرو تمسک به قرآن کریم و اطاعت از رهبری است.