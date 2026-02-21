۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

۲۰۵ داوطلب برای حضور در انتخابات شوراهای روستاهای دیلم ثبت نام کردند

بوشهر- فرماندار دیلم از ثبت‌نام ۲۰۵ داوطلب برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان خبر داد.

اسماعیل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان اظهار کرد: در مجموع ۲۰۵ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان دیلم نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۳۶ نفر مربوط به روستاهای بخش مرکزی و ۶۹ نفر مربوط به روستاهای بخش امام حسن هستند.

وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی روستا ۱۱ اردیبهشت‌ماه همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: این انتخابات در ۲۵ روستای شهرستان شامل ۱۵ روستا در بخش مرکزی و ۱۰ روستا در بخش امام حسن برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان دیلم با اشاره به بیشترین آمار ثبت‌نام در برخی روستاها تصریح کرد: بیشترین میزان ثبت‌نام به ترتیب در روستای بنه اسماعیل با ۱۷ نفر، روستای عامری با ۱۶ نفر و روستای تنوب سید با ۱۱ نفر بوده است.

کاظمی با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی و توسعه مناطق روستایی خواهد داشت.

کد خبر 6755891

