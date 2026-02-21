۲۰۵ داوطلب برای حضور در انتخابات شوراهای روستاهای دیلم ثبت نام کردند

اسماعیل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان اظهار کرد: در مجموع ۲۰۵ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان دیلم نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۳۶ نفر مربوط به روستاهای بخش مرکزی و ۶۹ نفر مربوط به روستاهای بخش امام حسن هستند.

وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی روستا ۱۱ اردیبهشت‌ماه همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: این انتخابات در ۲۵ روستای شهرستان شامل ۱۵ روستا در بخش مرکزی و ۱۰ روستا در بخش امام حسن برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان دیلم با اشاره به بیشترین آمار ثبت‌نام در برخی روستاها تصریح کرد: بیشترین میزان ثبت‌نام به ترتیب در روستای بنه اسماعیل با ۱۷ نفر، روستای عامری با ۱۶ نفر و روستای تنوب سید با ۱۱ نفر بوده است.

کاظمی با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی و توسعه مناطق روستایی خواهد داشت.