به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی‌ صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس جمهور برگزار شد، گفت: مهم‌ترین عنوانی که می‌توانیم برای این دوره از آموزش عالی به عنوان تصویر انتخاب کنیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. پایبندی به این موضوع در این دوره خیلی جدی شده و به شعار آموزش عالی بدل شده است.

وی ادامه داد: امروز آموزش عالی در ماموریت‌های ملی و استانی فعال شده است؛ به طوری که ۷۵ ماموریت استانی توسط استاندارها به دانشگاه‌ها محول شده است. حدود ۱۰ ماموریت هم شخص آقای رئیس‌جمهور به دانشگاه محول کردند و پیگیر اجرایی شدنشان هم هستند.

وزیر علوم اظهار کرد: دانشگاه‌ها برای کلیت نظام و کشور محل سرمایه اجتماعی هستند. نوع رابطه امروز دانشگاه و دولت موید این موضوع است. ما از اول کار را با شعار کرامت دانشگاه و احترام به دانشگاه آغاز کردیم. شروع کار دکتر پزشکیان هم با بازگشت اساتید ‌و دانشجویان بود. روزی که برای معارفه من آمدند سخنشان را با این شاه بیت شروع کردند که دانشجویان و استادان اخراجی که به ناحق با آنها قطع رابطه شده‌، باید به دانشگاه برگردند. همین موضوع یک شروع قوی و متفاوت بود.

به گفته وی، یکی از نقاط مورد تاکید؛ توانمندسازی نهادهای دانشجویی است. به‌طوری که بدون مبالغه بیش از ۲۶۰ هزار فعالیت فرهنگی ثبت شده در سامانه‌ها داریم. این آمار نشان دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی کانون‌های دانشجویی فرهنگی و انجمن‌های علمی است.

سیمایی صراف گفت: نقطه ضعف‌هایی به طور مزمن طی چند دهه رشد پیدا کرده است. اعزام دانشگاهیان برای فرصت‌های مطالعاتی مهم‌ترین است. ما دیگر اعزام دانشجو نداریم در حالی که حوزه‌های راهبردی وجود دارد که باید بر سر آنها همکاری‌های بین‌المللی داشته باشیم اما خیلی از کشورها کلاً ارتباط پژوهشی با ما در آن حوزه‌ها را تحریم کردند. حتی فرصت مطالعاتی هم نمی‌پذیرند.

او در ادامه یادآوری کرد: کشورهایی هم شناسایی شدند که می‌توانیم اعزام دانشجو و فرصت مطالعاتی داشته باشیم. این موضوع را خدمت آقای رئیس جمهور گزارش داده‌ایم که در چه حوزه‌هایی چقدر هزینه لازم است.