پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه دریاچه و پارک ۶ هکتاری شهدای نفت گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر بهمن فاطمی در حاشیه بازدید از پروژه دریاچه مصنوعی شهدای نفت در شهر دوگنبدان اظهار کرد: این پروژه دو سال پیش برای اجرا به بنیاد مسکن واگذار شد و هماکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: پیشبینی میشود با تکمیل مراحل باقیمانده، این طرح تا ماههای آینده به بهرهبرداری برسد.
رئیس بنیاد مسکن گچساران اعتبار هزینهشده در سال گذشته را ۵۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت اعلام کرد و گفت: امسال نیز برای تکمیل پروژه ۸۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که از این میزان ۴۰ میلیارد تومان اوراق و ۴۵ میلیارد تومان به صورت نقدی است.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تأمین این اعتبار، پروژه به طور کامل آماده بهرهبرداری شود.
فاطمی با بیان اینکه برای تسریع در روند اجرا سه پیمانکار بهطور همزمان در حال فعالیت هستند، عنوان کرد: روند احداث این زیرساخت تفریحی مطلوب و قابل قبول است.
وی مساحت دریاچه مصنوعی گچساران را ۲ هکتار و وسعت مجموع این پارک را ۶ هکتار اعلام کرد و گفت: این مجموعه یکی از بزرگترین پروژههای تفریحی شهرستان محسوب میشود.
رئیس بنیاد مسکن گچساران تاکید کرد: آبشار مصنوعی، زمینهای ورزشی، پیست اسکیت و دوچرخهسواری، آمفیتئاتر، اسکله قایقسواری، رستوران و فضای سبز از جمله بخشهای پیشبینیشده این طرح است.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از پروژه اجرا شده و تنها تکمیل سنگفرش اصلی، نردهکشی اطراف دریاچه، احداث ساختمان پل و تأسیسات برقی و مکانیکی باقی مانده است.
فاطمی تأکید کرد: با بهرهبرداری از دریاچه مصنوعی شهدای نفت در دوگنبدان، سرانه فضای تفریحی افزایش یافته و گامی مؤثر در جهت ارتقای نشاط اجتماعی در شهرستان گچساران برداشته خواهد شد.
نظر شما