کلینیک دندانپزشکی گچساران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت صبح جمعه کلینیک دندانپزشکی گچساران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دوگنبدان به بهزه برداری رسید.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در حاشیه افتتاح این کلینیک گفت: مجتمع کلینیک دندانپزشکی گچساران با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان ساخته و به بهرداری رسید.
رقیه پناهی اظهار کرد: سرجمع برای ساخت و تکمیل این مجتمع ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
تاکید استاندار بر تکمیل مراکز درمانی و بهداشتی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر سه محور ناترازی برق و محور خورشیدی، آموزش و پرورش و نهضت عدالت، و بهداشت و درمان، گفت: خوشحالیم امروز که این پروژه با زحمات به نتیجه رسید.
یدالله رحمانی اظهار کرد: این پروژه سالها بر زمین مانده بود که با تلاش نماینده به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به اینکه با این کلینیک جنبه آموزشی و خدماتی هم دارد، بیان کرد: تلاش کنید کار نیمه تمام بیمارستانها تکمیل شود چون خواست عموم مردم است و هر چه زودتر به سرانجام برسند.
غلام رضا تاجگردون نماینده مردم شهرستانهای باشت و گچساران هم گفت: این طرح بعد از دو سال تعطیلی امروز با تزریق اعتبار تکمیل و به بهره برداری رسید.
نظر شما