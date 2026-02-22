قاتل زن سالمند در اردکان کمتر از ۴ ساعت پس از جنایت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید متقی، اظهار کرد: در پی کشف جسد یک زن سالمند در یکی از بناهای مخروبه این شهرستان، بلافاصله با حضور در صحنه و تشکیل تیم بررسی جرم، تحقیقات تخصصی آغاز شد که به شناسایی و دستگیری متهم انجام شد.

وی با بیان اینکه بامداد جمعه اول اسفندماه ۱۴۰۴ گزارش این حادثه دریافت شد، افزود: عملیات بررسی صحنه، نمونه‌برداری و تحقیقات مقدماتی به مدت چهار ساعت به‌صورت مستمر ادامه یافت و در نهایت هویت عامل جنایت شناسایی شد.

بازپرس پرونده تصریح کرد: متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده بود که با دستور فوری قضایی و اقدامات فنی فرماندهی انتظامی شهرستان، در مدت زمان کوتاهی دستگیر شد.

متقی با تأکید بر اینکه هیچ مجرمی از مسیر عدالت گریزی نخواهد داشت، «خشم» و «کینه‌توزی» را از علل ریشه‌ای جرایم خشونت‌آمیز از جمله قتل عمد دانست و بر ضرورت مراجعه افراد در معرض تنش به روانشناس و مشاور برای تقویت مهارت‌های حل مسئله و کنترل خشم تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از آنکه خشم، مسیر تصمیم‌گیری را در اختیار گیرد، باید عقل و آرامش راهنمای انسان باشد تا تصمیم سنجیده امروز، مانع پشیمانی فردا شود.