مطهری: اعتراض به داوری حربه شده و قشنگ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه شنبه دوم اسفند در نشست خبری پس از دیدار فولاد خوزستان مقابل ذوب آهن از هفته بیست و دوم لیگ برتر با تقدیر از عملکرد شاگردانش اظهار کرد: از بازیکنانم تشکر میکنم که صادقانه و خالصانه مسائل فنی را در زمین اجرا میکنند و واقعاً با دل و جان فوتبال بازی میکنند که این موضوع برای من بسیار مهم است.
وی افزود: از مجموعه باشگاه فولاد و مدیرعامل شرکت فولاد قدردانی میکنم، این مجموعه صادقانه کنار تیم هستند و حمایت میکنند تا بتوانیم روند خوبمان را حفظ کنیم و این پیروزی را به مردم خوب خوزستان تقدیم میکنم، امیدوارم توانسته باشیم دل آنها را شاد کنیم.
مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: فرم بازی ذوب آهن را به خوبی میشناختیم و تمام هفته روی آن کار کرده بودیم و گلی هم که به ثمر رساندیم، حاصل همین برنامه ریزی و تلاش تیمی بود و به بازیکنانم افتخار میکنم.
مطهری در واکنش به اعتراض ذوب آهن به داوری بیان کرد: از تیم داوری تشکر میکنم و اگر بازی مساوی هم میشد باز هم تشکر میکردم، این اعتراضها و داد و بیدادها در لیگ ما تبدیل به یک حربه شده و اینکه بخواهند با این روش تیم داوری را تحت فشار بگذارند قشنگ نیست.
وی توضیح داد: من مشکل خاصی در داوری ندیدم، البته اگر دوستان ما در ذوب آهن نظر دیگری دارند، قابل احترام است.
سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به شرایط بدنی تیمش گفت: خدا را شکر تیم ما هیچ وقت مشکل بدنی نداشته است فقط ذهن بازیکنان را آزادتر کردهایم و مدل تاکتیکی تیم را تغییر دادهایم و به همین دلیل خیلی پرفشار بازی میکنیم.
مطهری افزود: در خیلی از مسابقات بعد از دقیقه ۹۰ گل میزنیم و این نشان دهنده ولع و اشتیاق تیم ما برای گلزنی است.
وی بیان کرد: ما حق داریم فقط تا فردا خوشحال باشیم و بعد از آن باید به فکر ادامه مسیر باشیم و قبلاً هم گفتهام که نگاه ما فقط باید به قله باشد.
مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در ادامه درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: انرژی دادن دوباره به تیم و زمان درست استفاده از بازیکنان اهمیت زیادی دارد و جا دارد از مربیان آکادمی فولاد تشکر کنم چون زحمت اصلی را آنها میکشند.
مطهری گفت: ما بازیکنان آکادمی را رصد میکنیم و انتخابهای درستی داشتهایم اما بازی دادن به جوانان زمان خودش را دارد؛ اگر زود بازی بدهی بازیکن را حیف میکنی و اگر دیر بدهی او را میسوزانی.
وی در پایان تأکید کرد: هواداران به ما اعتماد کنند، ما میدانیم چه زمانی از بازیکنان جوان استفاده کنیم و گل دوم ما هم روی هوش بازیکنان جوان تیم به ثمر رسید.
