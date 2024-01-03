به گزارش خبرنگار مهر، ایگناسیو مارتینز عصر امروز چهارشنبه بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل نساجی مازندران در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: من ۱۱ بازی سرمربی این تیم بوده‌ام. از روز اولی که در این تیم بوده‌ام تیم وضعیت بدی داشت.

وی افزود: ما نیم‌فصل اول را تمام کردیم و دیگر خطر سقوط نداریم. ما تیمی بودیم که در بیشتر بازی‌ها گل دریافت می‌کردیم. می‌دانید که چند بازی است گلی دریافت نکرده‌ایم؟ شما باید این را بدانید چون حرفه‌ای هستید. پیکان، ذوب‌آهن، استقلال، آلومینیوم، استقلال خوزستان منظورم این است از زمانی من سرمربی تیم شده‌ام تعداد گل‌های خورده تیم کمتر شده است ضمن اینکه امروز باید سه بر صفر پیروز می‌شدیم.

مارتینز عنوان کرد: از همه رسانه‌ها تشکر می‌کنم برای حمایتی که از من کردند. از هواداران تشکر می‌کنم که ۹۰ دقیقه تیم را تشویق و حمایت کردند و مهم‌تر از همه عملکرد و تلاش بازیکنان در زمین بود. بازی را امروز خوب شروع کردیم. بعد از گل اول ۲ موقعیت خوب گلزنی دیگر هم داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به صحبت‌های کادر فنی نساجی گفت: شنیده‌ام در مورد داوری صحبت‌های مطرح شده اما توپی که در ابتدای بازی به عسگری رسید آفساید نبود. اینها بحث‌های حاشیه‌ای است در طول ۹۰ دقیقه ما از حریف سرتر بودیم.

ایگناسیو در مورد اینکه در ۲۵ دقیقه آخر تیم شما چند موقعیت گلزنی را توسط بازیکنان جوانش از دست داد، عنوان کرد: یک روز دوستی از من پرسید از بازیکنان آکادمی استفاده می‌کنید من آن روز گفتم تازه به این تیم آمده‌ام بعد از مدتی که گذشت اکنون بازیکنان جوان تیم ما زیاد شده‌اند. جوانان اکنون بسته به عملکردشان دارد تا بتوانند در زمین بازی کنند.

وی در مورد اینکه به نظر می‌رسد فولاد در نیم‌فصل دوم نیاز به تقویت دارد، اظهار کرد: کاملاً متوجه‌ام فولاد تیم بزرگی است. این موضوع را متوجه‌ام که فولاد در گذشته جام‌های قهرمانی برده است. ما لحظات سختی را در نیم فصل اول پشت‌سر گذاشتیم و این مسائل بستگی به سیاست باشگاه دارد. منتظریم که اتفاقات خوب در نیم فصل دوم بیفتد. این موضوع را فراموش نکنید که باشگاه مطمئناً تیم را تقویت خواهد کرد به صورت خیلی جدی.

سرمربی تیم فوتبال فولاد در مورد لیست خروجی تیم گفت: در روز آینده این لیست را ارائه می‌دهم.