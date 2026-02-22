۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۵

سؤال روز چهارم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» +برندگان روز سوم

اراک -سؤال روز چهارم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان و اسامی برندگان روز سوم در استان مرکزی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محوریت سوال روز چهارم طرح زندگی با آیه‌ها ، مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت کننده است

۲. شیطان میان مؤمنان جدایی می اندازد

۳.لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴.کمک به فقرا و نیازمندان

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

پاسخ صحیح طرح زندگی با آیه‌ها در روز سوم گزینه چهار است.

اسامی برندگان روز سوم طرح زندگی با آیه‌ها

۱.وحید جلیل زاده اراک
۲.سمانه نظمی ساروق
۳.فاطمه کمالی اراک
۴.محمد امین محمدی میلاجرد
۵.رضوان خلیلی اراک
۶.ناهید شعبانی دلیجان
۷.زهرا ترابی دلیجان
۸. راحله محزون زرندیه
۹. سحر میرحسینی اراک
۱۰. مریم بابایی کمیجان

