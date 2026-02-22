به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» در استان اصفهان، این روزها به یکی از محورهای جدی فعالیتهای فرهنگی و دینی تبدیل شده است؛ طرحی که با ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی طراحی شده و با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، مساجد و گروههای مردمی در حال اجراست.
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این طرح گفت: «زندگی با آیهها» یک برنامه مقطعی یا شعاری نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای کاربردیکردن مفاهیم قرآن در زندگی روزمره مردم است. اگر قرآن صرفاً در مراسم و مناسبتها باقی بماند، از کارکرد اصلی خود فاصله میگیرد؛ اما این طرح تلاش دارد آیهها را به تصمیمها، رفتارها و سبک زندگی مردم پیوند بزند.
وی با بیان اینکه این طرح از سوی سازمان تبلیغات اسلامی طراحی و بهعنوان یک برنامه ملی دنبال میشود، افزود: نقطه قوت «زندگی با آیهها» در این است که همه دستگاهها را مخاطب قرار میدهد. قرآن متعلق به یک نهاد خاص نیست و تحقق اهداف این طرح نیازمند همکاری آموزش و پرورش، رسانهها، دانشگاهها، شهرداریها، مساجد و حتی فضای کسبوکار است.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی استان اظهار کرد: اصفهان بهواسطه پیشینه دینی، شبکه گسترده مساجد، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی، بستر بسیار مناسبی برای اجرای این طرح دارد. از همین رو، تأکید ما بر این بوده که همه دستگاهها، بدون نگاه جزیرهای، در کنار سازمان تبلیغات اسلامی قرار بگیرند و نقش خود را ایفا کنند.
وی ادامه داد: آنچه «زندگی با آیهها» را از بسیاری از برنامههای فرهنگی متمایز میکند، زبان ساده و کاربردی آن است. در این طرح، آیات قرآن نه در قالب مباحث پیچیده، بلکه با تمرکز بر مفاهیمی مانند صداقت، عدالت، مسئولیتپذیری، احترام به حقوق دیگران و امیدآفرینی ارائه میشود؛ مفاهیمی که هر شهروند میتواند آنها را در زندگی روزانه خود اجرا کند.
استاندار اصفهان با تأکید بر نقش رسانهها در موفقیت این طرح گفت: رسانهها بهویژه خبرگزاریها و فضای مجازی میتوانند حلقه اتصال مردم با این طرح باشند. زمانی که یک آیه قرآنی با یک مسئله واقعی زندگی مردم گره بخورد، اثرگذاری آن چند برابر میشود. در این مسیر، همکاری رسانهای با سازمان تبلیغات اسلامی بسیار راهگشا بوده است.
وی همچنین به نقش مردم در اجرای موفق طرح اشاره کرد و افزود: «زندگی با آیهها» اگر صرفاً دولتی باقی بماند، ماندگار نخواهد شد. این طرح زمانی موفق است که خانوادهها، جوانان، معلمان، کارمندان و فعالان اجتماعی آن را از آنِ خود بدانند. خوشبختانه بازخوردهای اولیه در استان نشان میدهد که این مسیر، مسیر درستی انتخاب شده است.
استاندار اصفهان ابراز کرد: ما در استان اصفهان از هر طرحی که بتواند قرآن را از کتابخانهها به متن زندگی مردم بیاورد، حمایت میکنیم. «زندگی با آیهها» نمونهای موفق از یک نگاه نو به فعالیتهای قرآنی است و امیدواریم با تداوم همکاری همه دستگاهها و هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، این طرح به یک جریان فرهنگی پایدار تبدیل شود.
نظر شما