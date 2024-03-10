به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از طرح «مسطورا» در دفتر امام جمعه اصفهان که با حضور آیتالله طباطبایینژاد امام جمعه اصفهان، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان اصفهان از جمله مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل صدا و سیما، مدیرکل حوزه هنری، مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد، رئیس اتحادیه امور قرآنی، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور استاندار در امور مردمی سازی، رئیس شورای هماهنگی هیئات مذهبی، نماینده شهرداری اصفهان، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه و فعالان قرآنی در آستانه ماه مبارک رمضان در دفتر امام جمعه اصفهان و با محوریت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای اجرای موفق آمیز یک طرح توجیه درست از دلیل اجرای آن است.
وی افزود: طرح ملی «مسطورا» با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی طراحی، برنامهریزی و به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه امروز در جامعه نشر خوبیها نیاز به همافزایی دارد، ادامه داد: طی دو سال اخیر در اجرای برنامه جزءخوانی در گذر فرهنگی چهارباغ شاهد همافزایی و کسب نتایج عالی بودیم و امیدواریم مدیران همه دستگاههای استان برای اجرای طرح «مسطورا» نیز همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح «مسطورا» ترویج گفتمان زندگی با آیهها است، اضافه کرد: قرار است در قالب این طرح ملی ۱۵۰ فراز قرآنی را به گفتمان عمومی تبدیل کنیم.
حجتالاسلام و المسلمین فوقی با بیان اینکه ترویج طرح «مسطورا» در همه رویدادهای قرآنی و مذهبی در دستور کار است، ادامه داد: این طرح در چهارمرحله مفهوم زندگی کردن با آیههای قرآن را برای ۳۰ میلیون نفر طی سه سال فرهنگسازی میکند،
وی گفت: در این راستا از همه ظرفیتهای رسانهای و به ویژه پخش زنده محافل قرآن بهره خواهیم برد.
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