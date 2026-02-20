خبرگزاری مهر، گروه استان ها: طرح «زندگی با آیه‌ها» در سال‌های اخیر با هدف تعمیق انس عمومی با قرآن کریم و عبور از رویکرد صرفاً تلاوت‌محور به سمت تدبر و عمل‌گرایی قرآنی شکل گرفت و به‌تدریج به یک جریان فرهنگی فراگیر در کشور تبدیل شد.

این طرح با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و همراهی ادارات کل استانی با انتخاب ۳۰ فراز کاربردی از آیات قرآن کریم، تلاش کرده است الگوی «هر روز یک آیه، یک تدبر، یک عمل» را در میان خانواده‌ها نهادینه کند.

در نخستین دوره اجرای سراسری، این حرکت قرآنی با استقبال گسترده مردمی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که بنا بر اعلام مسئولان، بیش از ۱۲ میلیون نفر در سطح کشور به این پویش پیوستند و محافل تدبری، نشست‌های گفتمانی و برنامه‌های مردمی متعددی ذیل آن شکل گرفت. به‌تدریج، این طرح از یک پویش مناسبتی فراتر رفت و به بستری برای جهاد تبیینی قرآنی، تقویت هویت ایمانی نسل نوجوان و جوان و انسجام‌بخشی فرهنگی در فضای اجتماعی کشور تبدیل شد.

اکنون «زندگی با آیه‌ها» به‌عنوان یکی از رویکردهای تحولی در عرصه فعالیت‌های قرآنی، با توسعه برنامه‌های محتوایی، تولیدات رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای اجرایی، مسیر خود را برای تبدیل‌شدن به یک گفتمان پایدار در سبک زندگی اسلامی دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در تبیین رویکردهای فرهنگی ـ قرآنی با اشاره به جایگاه بنیادین قرآن کریم در زیست مؤمنانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرآن تنها کتابی برای تلاوت یا حفظ نیست، بلکه همه این توفیقات ارزشمند، مقدمه‌ای برای تدبر عمیق در معانی آیات الهی، انجام عمل صالح و تقویت اراده توحیدی در ساحت فردی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه قرآن، کتاب زندگی و امید است، افزود: زندگی قرآنی، زندگی همراه با آرامش و در اوج عزت، اقتدار، ایمان، اخلاق، ایثار، همدلی، عدالت‌ورزی، مقاومت و استکبارستیزی است و می‌تواند پیشران حرکت جامعه به سوی قله‌های تمدنی باشد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر نقش راهبردی قرآن در مصون‌سازی جامعه اظهار کرد: اگر مفاهیم قرآنی در متن زندگی مردم و در همه ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نهادینه شود و به باورها و انگاره‌های ذهنی جامعه تبدیل گردد، دشمن هرگز نخواهد توانست از مسیر جنگ ادراکی، نظام محاسباتی مردم را دچار تزلزل کرده یا آنان را از مسیر توحیدی منحرف کند.

دیلمی با اشاره به پیوند ناگسستنی قرآن و عترت بیان کرد: تمسک هم‌زمان به قرآن و عترت، انسان را به سمت تربیت الهی سوق می‌دهد و نتیجه آن، شکل‌گیری انسان صالح و در نهایت جامعه‌ای صالح و پیشرو خواهد بود؛ جامعه‌ای که در آن، ایمان، اخلاق و عدالت، محور تصمیم‌سازی‌ها و کنش‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی با استناد به بیانات امام خامنه‌ای خاطرنشان کرد: برای تحقق زندگی و خانواده‌ای که قرآن در همه زوایای آن حاکم باشد، معارف قرآنی باید به مسلمات فکری آحاد جامعه تبدیل شود؛ موضوعی که معظم‌له بارها بر آن تأکید داشته‌اند.

«زندگی با آیه‌ها»؛ از یک آیه تا یک حرکت تمدنی

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با تشریح طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» گفت: این طرح با شعار «همه سفیر قرآن و معارف تدبری آن باشیم» و با بهره‌گیری از ۳۰ فراز و آیه منتخب قرآن کریم، به دنبال ایجاد یک روح جمعی قرآنی در میان آحاد جامعه، به‌ویژه نوجوانان، جوانان و خانواده‌هاست.

دیلمی ادامه داد: در این طرح، از مردم دعوت می‌شود که هر روز تنها با یک آیه قرآن انس بگیرند؛ آن را ببینند، بخوانند، حفظ کنند و با آن عهد ببندند که علاوه بر عمل به مفاهیم آن در زندگی شخصی، در نشر و تبیین معارف آن در محیط پیرامونی خود نیز فعال باشند و نقش سفیران قرآنی را ایفا کنند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردمی از این حرکت قرآنی اظهار کرد: به یاری خداوند متعال و کلام وحی، این طرح در سال گذشته با استقبال کم‌نظیر مردم استان مواجه شد و حتی در عرصه بین‌المللی نیز بازتاب یافت و به یکی از عوامل انسجام اسلامی، تقویت اراده تمدنی و اتحاد مقدس در جهان اسلام تبدیل شد.

دیلمی با بیان اینکه پیوستن به این حرکت قرآنی برای عموم مردم بسیار ساده است، گفت: همه علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد پنج به سامانه ۳۰۰۰۲۷۹۸ و نصب اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها»، از محصولات متنوع، جذاب و اثرگذار محتوایی و تدبری بهره‌مند شوند.

وی افزود: این محصولات متناسب با اقشار مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان، بانوان، نخبگان، هنرمندان و خانواده‌ها طراحی شده و علاوه بر امکان شرکت در مسابقات و بهره‌مندی از جوایز ارزنده، بستر کنشگری فعال قرآنی در محیط‌های خانوادگی، اجتماعی و حتی اقتصادی را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: هدف این است که هر فرد، با تبیین نکات تدبری و مفاهیم قرآنی در محیط پیرامون خود، به سفیر جهاد تبیینی قرآنی و کنشگر یک حرکت توحیدی و تمدن‌ساز تبدیل شود.

بیش از ۴۰ برنامه قرآنی با محور «زندگی با آیه‌ها» در سال جاری

دیلمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال جاری گفت: امسال با میدان‌داری نهادها، مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۴۰ برنامه متنوع تدبری و قرآنی با محوریت طرح «زندگی با آیه‌ها» اجرا خواهد شد.

وی از جمله این برنامه‌ها به عناوینی چون «تولدی دیگر»، «ستاره‌های زمین»، «سرزمین قهرمان»، «برای زندگی»، «زندگی به رنگ جهاد»، «شهادت آیه‌ها»، «هنر ایستادگی»، «ملت سربلند»، «ایستاده تا اوج»، «طلاش کن»، «بر مدار مقاومت»، «آغوش آیه‌ها»، «سر نصرت» و ده‌ها عنوان دیگر اشاره کرد.

به گفته دیلمی، این برنامه‌ها شامل محافل تدبری قشری، صنفی و خانوادگی، نشست‌های گفتمانی، فضاسازی‌های قرآنی، پاتوق‌های گفتگو، گعده‌های زندگی‌ساز، پرده‌خوانی، سفره‌های ساده افطاری نور، صله‌رحم قرآنی، هسته‌های مادرانه تبیینی «شمیم وحی»، «چهل چراغ آیه‌ها»، «حبل‌المتین»، «لیگ آیه‌ها»، «امین آیه‌ها»، «آیه در قاب محلات»، «آیه‌شو» و دیگر برنامه‌های خلاقانه خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان و گفت: به عنایت حی سبحان و به مدد قرآن کریم، با همت مردم عزیزمان در این ایام سراسر نور که درهای رحمت الهی به روی بندگان گشوده شده است، این رویکرد تحولی بتواند زندگی فردی و اجتماعی ما را بیش از گذشته قرآنی کند و عطر دل‌انگیز کلام وحی و معارف آن، سراسر جامعه را فرا بگیرد.

وی تأکید کرد: تحقق زندگی قرآنی، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت تمدنی است و امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند آن هستیم که همه با هم، سفیران زندگی قرآنی باشیم.