  1. استانها
  2. ایلام
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۲

سوال روز چهارم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام

ایلام - سوال روز چهارم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

گزینه دو: شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

گزینه سه: لزوم رعایت انصاف و عدالت

گزینه چهار: کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۵۷ پیامک کنند.

هر روز به قید قرعه به عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند کمک هزینه سفر به کربلای معلی و ۶ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

کد خبر 6756054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چرا من نمیتونم برای این سامانه پیامک ارسال کنم لطفا راه دیگه ای برای شرکت درمسابقه نیس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها