حجتالاسلام اسماعیل قلیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر ا اشاره به آیه شریفه «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» تأکید کرد: مهمترین رسالت انسان در دنیا، تبدیل زندگی روزمره به بندگی خداوند است و این مسیر جز با انس عمیق، فهم و عمل به قرآن کریم محقق نمیشود.
وی با استناد به آیه شریفه «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» اظهار کرد: پیام اساسی این آیه آن است که فلسفه آفرینش انسان، بندگی خداوند متعال است و همه شئون زندگی باید در مسیر عبودیت قرار گیرد.
وی افزود: اگر بخواهیم زندگی ما رنگ بندگی بگیرد، راه آن انس با قرآن کریم است؛ انسی که صرفاً به قرائت ظاهری محدود نمیشود، بلکه تلاوت حقیقی قرآن به معنای خواندن، فهمیدن و عمل کردن به آیات الهی است.
امام جمعه بابلسر با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در تبیین مسیر بندگی تصریح کرد: وجود نازنین امام زمان(عج) حضرت فاطمه زهرا(س) را بهترین الگو معرفی میکنند و سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه کامل تبدیل زندگی به بندگی است.
وی با اشاره به حدیث معروف «حُبِّبَ اِلَیَّ مِن دُنیاکُم ثلاث» بیان کرد: حضرت زهرا(س) انس با کتاب خدا و تلاوت آن را از محبوبترین امور برمیشمارند؛ تلاوتی که همراه با تدبر و عمل باشد و انسان را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.
حجتالاسلام قلیپور با بیان اینکه ماههای معنوی سال فرصت طلایی خودسازی هستند، خاطرنشان کرد: ماه رجب و به ویژه ماه مبارک رمضان، بهار قرآناند؛ چنانکه در روایت آمده است «لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان». این ایام بهترین فرصت برای پیوند دوباره با قرآن و تنظیم سبک زندگی بر مدار آیات الهی است.
وی در پایان با اشاره به آیه «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه» گفت: همه انسانها در مسیر ملاقات پروردگار در حرکتاند و خوشا به حال کسانی که با تمسک به قرآن و سیره اهلبیت(ع)، این مسیر را آگاهانه و در چارچوب بندگی طی کنند.
