سوال روز چهارم طرح «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» و با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، تدبر در آیات الهی و کاربردی‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره طراحی شده است.

شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» به صورت روزانه در مسابقه پیامکی شرکت می کنند و نتایج مسابقه در روز بعد منتشر می شود و اعلام اسامی برندگان یک روز بعد از مسابقه انجام می شود.

سوال روز چهارم طرح ملی «زندگی با آیه ها» بدین شرح است:

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران "وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ"

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲.شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳.لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴.کمک به فقرا و نیازمندان

گفتنی است که پاسخ درست سوال مسابقه روز چهارم دارای جایزه ویژه است.