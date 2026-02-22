سوال روز چهارم طرح «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیهها» و با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، تدبر در آیات الهی و کاربردیسازی مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره طراحی شده است.
شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیهها» به صورت روزانه در مسابقه پیامکی شرکت می کنند و نتایج مسابقه در روز بعد منتشر می شود و اعلام اسامی برندگان یک روز بعد از مسابقه انجام می شود.
سوال روز چهارم طرح ملی «زندگی با آیه ها» بدین شرح است:
مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران "وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ"
در کدام گزینه بیان شده است؟
۱.خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است
۲.شیطان میان مومنان جدایی می اندازد
۳.لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴.کمک به فقرا و نیازمندان
گفتنی است که پاسخ درست سوال مسابقه روز چهارم دارای جایزه ویژه است.
