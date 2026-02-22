به گزارش خبرگزاری مهر،محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ، در رابطه با رد بودجه اطلاع‌رسانی پروژه‌های شهری در شورا، اظهار کرد: به اعتقاد بنده شورا تصمیم اشتباهی در این زمینه گرفت؛ اگر با روش‌ها یا عملکرد یک مجموعه یا فرد و افرادی مشکلی داریم، نباید این موضوع در تنظیم بودجه و مطالب مربوط به آن اثر بگذارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: برداشت بنده این بود که بخشی از شورا که به این تبصره رأی منفی دادند، در واقع شورا و شهرداری بعدی را از این تبصره خوب محروم کردند.

آخوندی با بیان اینکه پیش از این همیشه توسط بزرگان کشور گفته شد که اگر کاری انجام می‌شود برای ایجاد امیدآفرینی به مردم اطلاع‌رسانی شود، خاطرنشان کرد: کاری که شهرداری برای اطلاع‌رسانی پروژه‌ها به شهروندان در چند سال گذشته به کمک این تبصره انجام داد، به اعتقاد بنده بسیار اثرگذار بود.

وی همچنین تصریح کرد: حذف این تبصره حتماً کار اشتباهی بود و حتماً ظلم به مدیریت شهری آینده بود؛ چراکه نمی‌تواند از این فرصت استفاده کند و بهتر بود که اجازه می‌دادیم این تبصره در لایحه بودجه باقی بماند، بدون توجه به اینکه چه افرادی در چه جایگاهی حضور دارند.