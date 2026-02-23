به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران ، در مورد عدم تصویب یک درصد اعتبار اطلاعرسانی پروژههای شهری در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران اظهار کرد: بنده در نشستهای مردمی مختلفی حضور دارم و زمانی که گزارش عملکرد این دوره شهرداری تهران را ارائه میدهم مردم بعضاً تعجب میکنند که کارهای بسیار بزرگی انجام شده اما اطلاعرسانی نشده است.
وی افزود: در همین راستا هدف از این رقمی که سالیان گذشته در بودجه گذاشتیم با تأسی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اطلاعرسانی اقدامات برای امیدآفرینی بود. حس ناامیدی که نیروهای ناکارآمد با هجمه بسیار شدید و تبلیغات بسیار زیاد با همکاری معاندین نظام در فضای مجازی پمپاژ میکنند با ارائه گزارش درست از اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان خنثی میشود.
صادقی با تأکید بر اینکه اطلاعرسانی پروژهها و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری خود را در بودجه سالهای گذشته نشان میداد، یادآور شد: مدیریت شهری در قالب هر پروژهای که اجرا میشود امکان گزارشدهی به مردم را قرار داده است و من تعجب میکنم که چنین کاری که حس امیدآفرینی میدهد و کارآمدی مدیریت شهری را نشان میدهد، حذف میکنیم.
وی ادامه داد: جای تعجب است که اجازه نمیدهیم به مردم گفته شود ما چه اقداماتی انجام میدهیم؛ چرا اجازه داده نشد به مردم بگوییم کارآمدی وجود دارد تا امیدوار شوند؟ چرا اجازه داده نشد به مردم گفته شود که در چنین شرایط سخت اقتصادی در حوزه عمرانی، خدمات شهری، حمل و نقل، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیادی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما پروژههای فرامنطقهای زیادی داریم که شهروندان دیگر مناطق از آن اطلاعی ندارند. برای مثال ممکن است شهروندان منطقه ۱۲ اطلاعی از پروژه بزرگ میدان فتح در منطقه ۹ اطلاعی نداشته باشند. پروژه های بسیار بزرگی در تهران در حال اجراست که شاید تنها ساکنان همان منطقه در جریان ثمرات آن باشند؛ لذا باید اطلاعرسانی در خصوص پروژهها صورت بگیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه تصویب بودجه، یک اشتباه یا کوتاهی رخ داد؛ البته نمیدانم که میتوان نام آن را اشتباه گذاشت. ما به شهرداری عملاً گفتیم اجازه ندارید پروژههای خود را به عنوان نمادی از کارآمدی و امید آفرینی معرفی و اطلاعرسانی کنید.
نظر شما