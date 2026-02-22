به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال اوران پارالمپیک عصر روز شنبه (۲ اسفند) در سالن اجلاس سران و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد.

در این مراسم ورزشکاران مدال آور در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس که پیش از این پاداش مدال آوری خود را دریافت کرده بودند، حضور نداشتند اما دیگر ورزشکاران حوزه جانبازان و توان یابان در رشته های مختلف که طی سال ۱۴۰۳ و تا پایان دی سال ۱۴۰۴ با حضور در میادین آسیایی، جهانی و بین المللی مختلف مدال گرفتند، تجلیل شدند. حتی ورزشکاران حوزه ناشنوایان که در این بازه زمانی در رویدادهای مختلف از جمله بازی های آسیایی ناشنوایان و المپیک ناشنوایان موفق به کسب مدال شدند هم جزو تجلیل شدگان در این مراسم بودند.

در مراسم تجلیل از مدال آوران که به صورت ویژه برای پارالمپیکی ها برگزار شد، ۴۵۸ ورزشکار از حوزه و رشته های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند. ملاک تقدیر از این ورزشکاران امتیاز ثبت شده برای آنها بر اساس آئین نامه تجلیل از قهرمانان بود و به ازای هر امتیاز هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شد ضمن اینکه حداکثر امتیاز ثبت شده برای ورزشکاران پارالمپیکی ۱۰۰ امتیاز بود.

بر این اساس در مجموع ۱۳۴ میلیارد تومان برای تقدیر از ۴۵۸ ورزشکار پارالمپیکی بودجه صرف شد.