به گزارش خبرنگار مهر، طی سال ۱۴۰۴، دشمن آمریکایی - صهیونی طی دو مرحله ایران را مورد حملات ددمنشانه خود قرار داد که منجر به راه اندازه «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» شد.



این دو جنگ‌ شرایط ایران را از حالت عادی خارج کرد با این حال برنامه همیشگی و سالیانه وزارت ورزش برای تجلیل از مدال آوران تحت الشعاع قرار نگرفت و حتی یک مرحله از این برنامه در بهبوهه جنگ رمضان که همچنان ادامه دارد، انجام شد.

تجلیل وزارت ورزش از مدال آوران در «سال جنگ» با تقدیر از ورزشکاران پارالمپیکی شامل توان یابان، ناشنوایان و نابینایان و کم‌بینایان آغاز شد.

تقدیر از این خانواده ورزش ۲ اسفند و در مراسمی ویژه انجام شد؛ در این مراسم از ۴۵۸ ورزشکار پارالمپیکی در حضور رئیس جمهور تقدیر شد. وزارت ورزش برای این مراسم و در واقع پرداخت پاداش مدال آوران دعوت شده به آن ۱۳۴ میلیارد تومان هزینه کرد.

این وزارتخانه قصد داشت مشابه این مراسم را برای مدال آوران المپیکی هم برگزار کند که آغاز جنگ رمضان منجر به لغو آن شد. با این حال با دستور وزیر ورزش و در جریان‌ همین جنگ، فرایند پرداخت پاداش به ۱۳۸۱ مدال‌آور همراه با مربی، سرپرست و دیگر دست‌اندرکاران تیم‌های ملی با بودجه ۱۳۵ میلیارد تومانی آغاز شد.



بدین ترتیب جنگ و تاثیرات فراگیرش، وزارت ورزش را از عمل به رسالت قانونی اش برای تقدیر از مدال آوران عقب نینداخت همان طور که این وزارتخانه‌ آذرماه سال گذشته نیز، تنها سه ماه پس از آغاز به کار دولت وفاق، با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان مراسم تجلیل از مدال‌آوران ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس را برگزار کرد.

وزارت ورزش در مجموع طی سال گذشته از ۱۸۳۹ ورزشکار و اعضای کادر فنی آنها با بودجه ۲۶۹ میلیارد تومانی تقدیر کرد. این تجلیل به موقع قطعا انگیزه ورزشکاران را برای ادامه آماده سازی به ویژه جهت حضور در بازی های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ و همچنین‌ میادین کسب سهمیه المپیک ‌و پارالمپیک ۲۰۲۸ تقویت می کند.