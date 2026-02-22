به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سیده معصومه غفوری کله» را به عنوان «سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع رسانی» منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است:

سرکار خانم سیده معصومه غفوری کله

سلام علیکم

نظر به تعهد و تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم به سمت «سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال، در ذیل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و با تکیه بر دانش و تجربه خویش در ارتقای سطح اقدامات و اجرای برنامه‌ها و اهداف مورد نظر در چارچوب قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

توفیقات سرکارعالی را از درگاه پروردگار متعال مسألت دارم.

سید احمد موسوی