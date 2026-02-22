آیا جنگ داخلی در سرزمین های اشغالی در راه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، بسیاری از محافل سیاسی و امنیتی در سرزمین های اشغالی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در حال حاضر به سمت پرتگاه حرکت می کند، اعتقاد دارند که نشانه‌های زیادی برای این امر وجود دارد، که آخرین آنها حمله صهیونیست های افراطی به تعدادی از قضات صهیونیست و توهین و ناسزا به آنها بود.

عیران شالیو، مورخ آمریکایی در بخش تاریخ دانشگاه حیفا، اظهار داشت که اقدام یک فعال راست‌گرا با سابقه کیفری در متوقف کردن خودروی آهارون باراک، رئیس سابق دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، نشان می دهد که در اسرائیل راه برای زبان ارعاب و تهدید نمادهای قدرت در فضایی سیاسی که با شکاف شدید همراه است، باز شده است.

این نویسنده صهیونیست در مقاله‌ای که در روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر شد، افزود که چنین رویدادهایی که تل آویو شاهد آن است، همزمان با تشدید شکاف بین اردوگاه‌های سیاسی و فضای عمومی جامعه، عمق قطب‌بندی موجود در سرزمین های اشغالی را آشکار کرد.

شالیو در ادامه به شوک این تحولات در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و افزود که فعالان راست افراطی از این حمله استقبال کردند و شخصیت های راست افراطی نیز هیچ کدام این اقدام را محکوم نکردند که این موضوع نشان می دهد تل آویو به سمت پرتگاه در حال حرکت است.

وی با هشدار به احتمال بروز جنگ داخلی در سرزمین های اشغالی افزود که جنگ‌های داخلی یک شبه با نبردهای مسلحانه بین اردوگاه‌های افراطی آغاز نمی‌شوند، بلکه زمانی آغاز می‌شوند که گروه‌های بزرگی در جامعه از به رسمیت شناختن نهادهای حاکمیت و مخالفان سیاسی خود دست بردارند.