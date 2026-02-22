پخش یک سریال مصری خشم اسرائیل را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، پخش تنها ۲ قسمت از یک سریال مصری در ماه مبارک رمضان با نام «صحاب الارض» که برخی از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را به تصویر می کشد خشم این رژیم را برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با تهیه یک گزارش کامل درباره این سریال تاکید کرد که موضوع جنگ غزه با روش هایی به تصویر کشیده که وجهه اسرائیل را مثبت جلوه نمی دهد و یک جانبه است!

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد شدید از این سریال مدعی شد که مصر به دنبال بهبود وجهه خود است و این سریال یک اقدام سیاسی صرف محسوب می شود.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز قبل از پخش سریال نسبت به محتوای آن ابراز نگرانی کرده بود. این روزنامه نوشته بود که سریال مذکور ممکن است بر افکار عمومی به ویژه در حوزه مسئله کودکان در نوار غزه و نحوه برخورد ارتش رژیم صهیونیستی با آنها تأثیر منفی بگذارد و میلیون ها مخاطب داشته باشد.

این سریال به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است. سریال صحاب الارض به بحران انسانی ساکنان نوار غزه بعد از حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه با بازیگری ایاد نصار در نقش یک پدر فلسطینی و منه شلبی در نقش یک پزشک مصری می پردازد.