۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

پخش یک سریال مصری خشم اسرائیل را برانگیخت

پخش تنها ۲ قسمت از یک سریال مصری خشم محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، پخش تنها ۲ قسمت از یک سریال مصری در ماه مبارک رمضان با نام «صحاب الارض» که برخی از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را به تصویر می کشد خشم این رژیم را برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با تهیه یک گزارش کامل درباره این سریال تاکید کرد که موضوع جنگ غزه با روش هایی به تصویر کشیده که وجهه اسرائیل را مثبت جلوه نمی دهد و یک جانبه است!

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد شدید از این سریال مدعی شد که مصر به دنبال بهبود وجهه خود است و این سریال یک اقدام سیاسی صرف محسوب می شود.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز قبل از پخش سریال نسبت به محتوای آن ابراز نگرانی کرده بود. این روزنامه نوشته بود که سریال مذکور ممکن است بر افکار عمومی به ویژه در حوزه مسئله کودکان در نوار غزه و نحوه برخورد ارتش رژیم صهیونیستی با آنها تأثیر منفی بگذارد و میلیون ها مخاطب داشته باشد.

این سریال به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است. سریال صحاب الارض به بحران انسانی ساکنان نوار غزه بعد از حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه با بازیگری ایاد نصار در نقش یک پدر فلسطینی و منه شلبی در نقش یک پزشک مصری می پردازد.

    • جهانبخش IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      صهیون گوساله سامری حیوانی در عصر معاصر و جانشین خلف شیطان بر روی زمین است. مرگ بر صهیون ملعون و رژیم درمانده صهیونی
    • نمازی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      در قرآن آمد هرگز جای حق باطل عوض نمی‌شوند هرچه کافران بخواهند توجیه بیاورند باطل روبه نابودی باطلی میرود حق به روشنایی استواری دایمی خودبرتربینی صهیونی هفت میلیارد مردم جهان را حیوان بیشعور میداند تمام جهان علیه خیره سری قیام کنند
    • محمد IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      هر چیزی عکس فیلم سریال مقاله نقاشی خلاصه هر اثری سلاح لباس دارو امداد و و و که خشم اسراییل غاصب را برانگیخته کند حتما حق است چون اسرائیل غاصب ضد هر خوبی و انسانیت است آنها خود را خدای زمین وبقیه را بندگان وبردگان خود می دانند

