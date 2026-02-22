تاکید بر اجرای احکام برنامه هفتم در جلسه شورای فنی دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در ابتدای جلسه، گزارش میزان اجرای بندهایی از ماده(۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تکلیف صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه بر اجرای واگذاری های قانونی، مطرح و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مدنظر شورا، گزارش تکمیلی برای مقامات تصمیم‌گیر کشور ارسال شود.

همچنین در این جلسه فهرست تمامی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی مشمول احکام قانونی یادشده احصاء و اطلاعات مربوط به وضعیت آنها در پیوست گزارش درج و برسی آثار عدم اقدام و اجرای کامل تکالیف قانونی، به‌ویژه درباره عدم اخذ ۲۰ درصد از سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات، در دستور کار این نهاد نظارتی قرار گرفت.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد ترک فعل‌ دستگاه ها در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با نگاه ویژه مورد توجه این نهاد نظارتی بوده و موارد دارای انحراف از قانون جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود.