به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این طرح، کامیون فورس ۸.۵ تن و کامیون امپاور ۱۹ تن BD۳۰۰ (باری) عرضه میشوند. ثبتنام از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند از طریق عاملیتهای بهمندیزل در سطح کشور نسبت به ثبتنام اقدام کنند. بر اساس شرایط اعلامشده، کامیون فورس ۸.۵ تن با مبلغ پیشپرداخت ۱۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون و ۷۱۵ هزار ریال و کامیون امپاور ۱۹ تن BD۳۰۰ با پیشپرداخت ۲۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۲۶۵ هزار ریال عرضه شده است. هر دو محصول با مدل ۱۴۰۵ و رنگ سفید و موعد تحویل ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ به مشتریان تحویل داده خواهند شد.
در این بخشنامه، سود مشارکت سالانه ۱۲ درصد و سود انصراف سالانه ۹ درصد در نظر گرفته شده و جریمه تأخیر نیز ماهانه ۲ درصد محاسبه میشود. مابهالتفاوت قیمت خودرو پس از اعمال سود مشارکت بر مبلغ پیشپرداخت، هنگام صدور دعوتنامه و بر اساس قیمت روز شرکت مشخص و دریافت خواهد شد.
