به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کاظمینی در جلسه بررسی راهکارهای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اظهار داشت: با راهاندازی این مرکز دولتی، بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی بیماران کاهش یافته و دسترسی عادلانهتری به خدمات تخصصی فراهم میشود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این تنها دو مرکز خصوصی رادیوتراپی در البرز فعالیت داشتند، افزود: وجود این مرکز دولتی ضمن کاهش فشار مالی بر خانوادهها، روند درمان را تسریع کرده و از اعزام بیماران به سایر استانها جلوگیری میکند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز همچنین بر ضرورت توجه به پیشگیری و آموزش عمومی درباره سرطان تأکید کرد و گفت: با توجه به روند افزایشی ابتلا به سرطان، توجه به غربالگری، اصلاح سبک زندگی و بهرهگیری از روشهای علمی پیشگیری، امری ضروری است و دستگاههای اجرایی باید در این حوزه همافزایی داشته باشند.
کاظمینی خبر داد که در آینده نزدیک، مرکز «گامانایف» نیز راهاندازی خواهد شد تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، امکان درمان هدفمند تومورهای مغزی فراهم شود و سطح خدمات تخصصی سرطان در استان ارتقا یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بیماران صعبالعلاج به ویژه بیماران سرطانی از اولویتهای حوزه اجتماعی استان است و تلاش میکنیم با مشارکت خیرین، نهادهای حمایتی و مجموعههای مردمی، سازوکارهای پایداری برای کاهش دغدغههای درمانی این عزیزان فراهم شود.
