به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح عابدینی جراح و متخصص مغز و اعصاب بیمارستان علیمردان نهاوند از انجام موفقیت‌آمیز یک عمل جراحی پیچیده در این بیمارستان خبر داد.

عابدینی در تشریح جزئیات این پرونده پزشکی اظهار کرد: بیمار، آقایی ۳۸ ساله بود که به مدت سه سال با تشخیص‌های اولیه افسردگی و سایکوز تحت درمان دارویی قرار داشت، اما علیرغم پیگیری‌های درمانی، هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت او حاصل نشد.

وی افزود: با تداوم علائم و مشکوک شدن به وجود ضایعه مغزی، اقدامات تشخیصی لازم صورت گرفت که نتایج تصویربرداری MRI، وجود یک تومور بزرگ در لوب تمپورال (گیجگاهی) مغز را تأیید کرد. با توجه به بزرگی توده و درگیری بافت‌های مجاور، بیمار بلافاصله کاندید عمل جراحی شد.

این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به جزئیات این جراحی گفت: در این عمل، پس از انجام کرانیوتومی (باز کردن جمجمه)، تومور بزرگی که بخش وسیعی از لوب تمپورال تا پاریتال (جداری) مغز را درگیر کرده بود، با موفقیت به‌طور کامل تخلیه شد.

عابدینی با ابراز رضایت از نتایج این عمل جراحی تصریح کرد: خوشبختانه پس از برداشتن تومور، علائم بالینی بیمار شامل سردردهای شدید، تاری دید و اختلالات عصبی و شناختی ناشی از فشار تومور، به‌طور کامل برطرف شد.

بیمار پس از طی دوره مراقبت‌های ویژه در بخش ICU و پایش وضعیت عمومی، با شرایط جسمانی مطلوب و هوشیاری کامل، پس از ۴۸ ساعت از بیمارستان ترخیص شد.