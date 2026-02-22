محکومیت ۳۴ میلیاردی قاچاقچی ارز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور اظهار کرد: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات بندرعباس به پرونده قاچاق ۳۴ هزار و ۲۵۲ دلار آمریکا به ارزش ۳۴ میلیارد و هشت میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود اتهام انتسابی را محرز و پس از کسر معادل ۱۰ هزار دلار ارز مجاز همراه مسافر ارز کشف شده را ضبط و متخلف را به پرداخت ۳۴ میلیارد و هشت میلیون ریال جریمه معادل ارزش ریالی ارز قاچاق محکوم کرد.

حسن پور گفت: پلیس فرودگاه بندرعباس ارز قاچاق را در هنگام بازرسی از وسایل یکی از مسافران مقصد تهران کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.