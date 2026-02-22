به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید نیلی» مسئول غرفه «مسجد، پایگاه قرآن» در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در خصوص فعالیت های این نهاد بیان کرد: امسال با توجه به وقایعی که در دی ماه رخ داد و هتک حرمتی که نسبت به مساجد و اماکن مقدسه به وقوع پیوست، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور وظیفه خود میدانست که در قالب چندین فعالیت فرهنگی به این واقعه واکنش نشان دهد.
معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور افزود: در این راستا «یادمان شهدا» در ورودیه غرفه «مسجد، پایگاه قرآن» در راستای ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فتنه اخیر طراحی شده است.
وی گفت: در طول برگزاری سی و سومین نمایشگاه بینالمللی قرآن؛ نخستین اتفاقی که قرار است بیفتد رونمایی از پوستر «گلستان در آتش» است که شامل ۶ مجموعه نمایشنامه است که به صورت روایی به فتنه اخیر پرداخته و بحث آتش سوزی ها در مساجد را به زبان نمایش روایت میکند؛ پوستر این طرح روز (دوشنبه ۴ اسفند) با حضور حجت الاسلام «علی ملانوری» مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور رونمایی میشود؛ طرح «گلستان در آتش» کاری مشترک به همت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور و حوزه هنری است که در مساجد سراسر کشور اجرا میشود.
نیلی تصریح کرد: فعالیت دیگری که طی ایام برگزاری سی و سومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برگزار میشود؛ رونمایی از پوستر هجدهمین دوره مسابقات سراسری «مدهامتان» خواهد بود که قرار است سال آینده به شکل ویژهتر به میزبانی استان همدان برگزار شود.
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور ادامه داد: طرح دیگر رونمایی از فراخوان «یکشنبه های علوی» است؛ در این طرح ایدهها و تجربیات مربوط به نهجالبلاغه در سطح مساجد و کانونهای فرهنگی هنری جمعآوری میشود به ویژه فعالیتهای شاخص و در سرانجام چند طرح به صورت ویژه حمایت خواهند شد.
وی گفت: موضوع بعد برگزاری اختتامیه عهدواره «شهدای کانونی» است که بناست در این بخش با برگزیدگان بخش هنری این عهدواره آشنا شویم.
نیلی در ادامه به بخشهای دیگر غرفه «مسجد، پایگاه قرآن» اشاره کرد و گفت: در «رواق همدلی» به تجربیات و ایده های تازه کانون ها توجه میشود، همچنین در بخش کودک و نوجوان فعالیتهایی نظیر نقاشی و خطاطی فعال است، از سوی دیگر اجرای نقالی و سرود از دیگر فعالیتهایی است که در این غرفه طی روزهای برگزاری نمایشگاه اجرا میشود.
