به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسین قبادی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلال فنی سامانه جامع روابط کار توضیحاتی ارائه و تأکید کرد که اقدامات فوری وزارت کار برای جلوگیری از وقفه در خدمترسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی انجام شده است.
وی افزود: سامانه جامع روابط کار در بخشهای مختلف از جمله دادرسی کار، بیمه بیکاری و سایر خدمات مرتبط با روابط کار، خدمات الکترونیکی به شهروندان و ذینفعان ارائه میکرد؛ لیکن با بروز اختلال فنی و خروج سامانه از دسترس، هماهنگیهای فوری با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها برای ارائه خدمات به صورت فیزیکی و حضوری انجام شد تا هیچ وقفهای در خدمترسانی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: همچنین پیگیریهای لازم برای راهاندازی زیرسامانههای جایگزین از مبادی ذیربط صورت گرفته تا خدمات الکترونیکی به تدریج احیا شود.
قبادی تاکید کرد: در مواردی که امکان ارائه خدمت الکترونیکی وجود ندارد، رسیدگیها به صورت فیزیکی در ادارات کل استانها ادامه مییابد.
وی اظهار کرد: جای هیچ نگرانی برای شهروندان، کارگران و کارفرمایان وجود ندارد. تمام خدمات مرتبط با حوزه روابط کار (از جمله ثبت دادخواست، پیگیری دعاوی، درخواست بیمه بیکاری و سایر امور) به طور کامل ارائه خواهد شد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در خصوص بیمه بیکاری، تمهیدات لازم با سازمان تامین اجتماعی هماهنگ شده تا هیچ حقی از بیمهشدگان ضایع نشود. اگر به دلیل اختلال، زمانی از دست رفته یا موعدی از بین رفته باشد، حقوق قانونی افراد حفظ و جبران خواهد شد.
قبادی ادامه داد: در حوزه دادرسی کار نیز، رسیدگیهای فیزیکی با اصل سرعت و دقت انجام میشود و بر اساس دستورات ابلاغی وزارتخانه، اولویت رسیدگی سریع و منصفانه به دعاوی صادر شده است.
وی اضافه کرد: برای پیگیری و اطلاعرسانی، شهروندان میتوانند به صفحه اصلی سامانه جامع روابط کار به نشانی srk.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
مدیرکل روابط کار در پایان عنوان کرد: همکاران در ادارات کل اجرایی سراسر کشور با دقت و سرعت بالا در حال خدمترسانی به ذینفعان هستند.
