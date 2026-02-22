به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شهرستان سمنان از برگزاری چهارمین مانور کنترل واحدهای عرضه آفت کش های کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: هدف این طرح صیانت از تولیدات کشاورزی و مصرف کنندگان است.

وی با تاکید بر اینکه مجوزهای این مراکز بررسی می شوند، ادامه داد: در این مانور می کوشیم تا از عرضه سموم قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته پیشگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان از برگزاری گشت های مشترک با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: فروشگاه های سموم کشاورزی در این گشت ها پایش و ضوابط فنی و قانونی آن ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کاظمی با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلف در زمینه سموم کشاورزی برخورد می‌شود، تصریح کرد: از کشاورزان درخواست داریم حتما نهاده مورد نظر خود را در واحدهای مجاز دارای پروانه تهیه کنند.

وی افزود: این نظارت و پایش به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی و حمایت از بهره برداران مستمر ادامه دار خواهد بود.