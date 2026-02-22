  1. استانها
  2. سمنان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

مانور کنترل واحدهای عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی در سمنان

سمنان- مدیر جهاد کشاورزی سمنان از برگزاری چهارمین مانور کنترل واحدهای عرضه آفت کش های کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: مقابله با عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز از اهداف این طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شهرستان سمنان از برگزاری چهارمین مانور کنترل واحدهای عرضه آفت کش های کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: هدف این طرح صیانت از تولیدات کشاورزی و مصرف کنندگان است.

وی با تاکید بر اینکه مجوزهای این مراکز بررسی می شوند، ادامه داد: در این مانور می کوشیم تا از عرضه سموم قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته پیشگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان از برگزاری گشت های مشترک با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: فروشگاه های سموم کشاورزی در این گشت ها پایش و ضوابط فنی و قانونی آن ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کاظمی با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلف در زمینه سموم کشاورزی برخورد می‌شود، تصریح کرد: از کشاورزان درخواست داریم حتما نهاده مورد نظر خود را در واحدهای مجاز دارای پروانه تهیه کنند.

وی افزود: این نظارت و پایش به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی و حمایت از بهره برداران مستمر ادامه دار خواهد بود.

کد خبر 6756328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

