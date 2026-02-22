به گزارش خبرنگار مهر،تقویم هجری شمسی که امروزه به نام «تقویم رسمی ایران» شناخته می‌شود، یکی از دقیق‌ترین تقویم‌های شناخته‌شده در جهان است که ریشه در دانش پیشرفته نجوم ایرانی دارد. این تقویم در ابتدا با نام «تقویم جلالی» شناخته می‌شد و با هدف رفع اشکالات گاه‌شماری‌های پیشین و تطبیق دقیق‌تر سال قمری با سال خورشیدی، در دوران سلطنت سلطان ملکشاه سلجوقی و به دستور او تدوین شد.

بنیاد تقویم جلالی در سال ۴۷۱ هجری قمری (حدود ۱۰۷۹ میلادی) گذاشته شد. طراحی این گاه‌شماری عظیم به گروهی از بزرگ‌ترین منجمان و ریاضی‌دانان آن عصر سپرده شد که مهم‌ترین چهره در میان آن‌ها، حکیم ابوالفتح عبدالرحمن خازنی و برجسته‌ترین آن‌ها، حکیم عمر خیام نیشابوری بود. هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک مبنای زمانی ثابت برای امور کشوری و امور مالیاتی بود تا نوسانات سال قمری (که حدود ۱۱ روز از سال خورشیدی کوتاهتر است) باعث سردرگمی نشود.

این نیاز به یک تقویم دقیق زمانی ناشی از تفاوت سال قمری (تقریباً ۳۵۴ روز) و سال اعتدالی خورشیدی (تقریباً ۳۶۵.۲۴۲۲ روز) بود. در سیستم قمری، فصل‌ها به مرور جابه‌جا می‌شدند، امری که برای کشاورزی و امور مالیاتی بسیار مشکل‌ساز بود.

تقویم جلالی یک تقویم «خورشیدی حقیقی» است. هسته اصلی دقت این تقویم، محاسبه بسیار دقیق طول سال اعتدالی (مدت زمان گردش زمین به دور خورشید) است که توسط خیام و همکارانش با دقتی بسیار بالاتر از تقویم میلادی آن زمان (ژولیانی) محاسبه شد.

تقویم جلالی پس از صدها سال استفاده، در دوران قاجار نیز مورد تأیید بود، اما در نهایت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۰۴ خورشیدی (۱۹۲۵ میلادی)، مجلس شورای ملی ایران آن را به عنوان تقویم رسمی کشور تصویب کرد و نام آن به طور رسمی به «تقویم هجری شمسی» تغییر یافت.این تقویم با مبدأ آغاز هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه (سال ۶۲۲ میلادی)، همچنان به عنوان یکی از میراث‌های علمی برجسته تمدن ایرانی باقی مانده است.

نکته شایان ذکر این است که سیستم کبیسه‌گیری در ایران در اوایل قرن بیستم با اندکی تغییرات (مبتنی بر محاسبات ریاضی دقیق‌تر به جای مشاهده مستقیم) تثبیت شد تا دقت آن تضمین گردد. این دقت نجومی باعث شده است که این تقویم تا هزاران سال آینده نیز نیاز به اصلاحات اساسی نداشته باشد و از تقویم میلادی (گریگوری) نیز دقیق‌تر در نظر گرفته شود.

سال ۱۴۰۵ شمسی

بر اساس محاسبات دقیق نجومی شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران لحظه تحویل سال ساعت ۱۸ و ۱۶ دقیقه روز جمعه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ هجری شمسی است.

از گذشته های دور روزهای منتهی به اسفندماه یکی از تفریحات افراد، چک کردن تقویم سال آینده به خصوص مناسبت‌های عید و تعطیلی‌ها بوده و هست.

ماه رمضان سال ۱۴۰۵ دوشنبه ۱۹ بهمن ماه آغاز شده و ۱۹ و ۲۰ اسفندماه روزهای تعطیلی به مناسبت عید سعید فطر است.

عید غدیر خم نیز مصادف با پنج شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ شده است.

