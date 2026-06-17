به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام در چارچوب برنامههای فرهنگی و آموزشی موزه برای گرامیداشت یاد و خاطره هجرت پیامبر اسلام(ص) انجام شده است؛ رویدادی تاریخی که مبدأ تقویم هجری قمری به شمار میرود و جایگاه ویژهای در تاریخ و هویت تمدن اسلامی دارد.
تقویم هجری قمری با واقعه هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه در سال ۶۲۲ میلادی پیوند خورده است؛ رخدادی سرنوشتساز که زمینهساز شکلگیری جامعه و حکومت اسلامی شد و فصل تازهای در تاریخ مسلمانان گشود.
موزه فرودگاه قاهره در این مناسبت، نسخهای ارزشمند از قرآن خطی را به نمایش گذاشته که تاریخ نگارش آن به سال ۹۵۴ هجری قمری برابر با ۱۵۴۸ میلادی بازمیگردد.
این مصحف با مرکب بر روی کاغذ نگاشته شده و با هنر تذهیب و تزئینات ظریف اسلامی آراسته شده است. این اثر به امضای خوشنویس «احمد بن جلیانی» مزین بوده و از نمونههای برجسته هنر خوشنویسی و کتابآرایی اسلامی در دوره عثمانی به شمار میرود.
این نمایشگاه همچنین بخشی از تاریخ تدوین و جمعآوری قرآن کریم را برای بازدیدکنندگان بازگو میکند.
نمایش این قرآن نفیس در راستای نقش فرهنگی و آموزشی موزههای مصر در معرفی میراث اسلامی و تمدنی صورت گرفته است.
مسئولان موزه معتقدند چنین آثاری میتوانند بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را با بخش مهمی از تاریخ دینی، فرهنگی و هنری جهان اسلام آشنا کنند.
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