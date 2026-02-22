ضرورت تداوم خدمات درمانی بیمارستان ها در روزهای پایانی سال و نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، درباره ضرورت تداوم خدمات درمانی در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز، گفت: حفظ جریان عادی خدمات در این بازه زمانی حیاتی است زیرا بیماران مزمن و اورژانسی بیش از همیشه نیازمند مراقبت مداوم هستند و هر وقفه‌ای می‌تواند سلامت آنان را تهدید کند.



وی افزود: بیمارستان‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق شیفت‌ها، تأمین نیروی انسانی جایگزین، اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات و داروها و اطلاع‌رسانی مناسب به بیماران، زمینه ارائه کامل خدمات درمانی را فراهم کنند.

به گفته عبدلی، اجرای این اقدام از تجمع بیماران و فشار اضافی بر مراکز درمانی جلوگیری می‌کند و سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین تأکید کرد: همکاری مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده مناسب از ظرفیت بیمارستان‌ها نقش مهمی در موفقیت این اقدام دارد.