۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

ضرورت تداوم خدمات درمانی بیمارستان ها در روزهای پایانی سال و نوروز

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت تداوم کامل خدمات درمانی در روزهای پایانی سال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، درباره ضرورت تداوم خدمات درمانی در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز، گفت: حفظ جریان عادی خدمات در این بازه زمانی حیاتی است زیرا بیماران مزمن و اورژانسی بیش از همیشه نیازمند مراقبت مداوم هستند و هر وقفه‌ای می‌تواند سلامت آنان را تهدید کند.

وی افزود: بیمارستان‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق شیفت‌ها، تأمین نیروی انسانی جایگزین، اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات و داروها و اطلاع‌رسانی مناسب به بیماران، زمینه ارائه کامل خدمات درمانی را فراهم کنند.

به گفته عبدلی، اجرای این اقدام از تجمع بیماران و فشار اضافی بر مراکز درمانی جلوگیری می‌کند و سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین تأکید کرد: همکاری مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده مناسب از ظرفیت بیمارستان‌ها نقش مهمی در موفقیت این اقدام دارد.

محدثه رمضانعلی

